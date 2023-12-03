Міноборони хоче прибрати з тендерів скомпрометовані компанії
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що скомпрометовані компанії не зможуть брати участь в оборонних закупівлях. Про це він сказав на зустрічі з новим послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом в суботу.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, всі закупівлі мають бути прозорими, усе постачання має проходити безперервно, однак якщо "якась компанія чи посадовець будуть за цих обставин скомпрометованими, то їх слід усунути".
З осені 2023 року Міністерство оборони створює нову агенцію ресурсного забезпечення ЗСУ під керівництвом Арсена Жумаділова, колишнього директора закупівельної агенції Міністерства охорони здоров'я.
- На початку 2023 року довкола Міноборони виник гучний скандал, коли з'ясувалося, що воно закуповує продукти для військових у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах.
- Міноборони назвало ці обвинувачення маніпулятивними, але майже одразу уряд звільнив заступника міністра із тилового забезпечення, а потім посаду втратив і директор департаменту закупівель Міністерства оборони.
- Верховна Рада зобов'язала Міністерство оборони частково відкрити інформацію про свої закупівлі – з кінця квітня воно публікує звіти про тендери.
- У серпні довкола закупівель Міноборони виник новий скандал — через закупівлю курток для ЗСУ.
Читайте також: Міноборони більше не вимагатиме від постачальників продуктів займатися їхньою логістикою