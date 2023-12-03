Міноборони хоче прибрати з тендерів скомпрометовані компанії
Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що скомпрометовані компанії не зможуть брати участь в оборонних закупівлях. Про це він сказав на зустрічі з новим послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом в суботу.

За його словами, всі закупівлі мають бути прозорими, усе постачання має проходити безперервно, однак якщо "якась компанія чи посадовець будуть за цих обставин скомпрометованими, то їх слід усунути".

З осені 2023 року Міністерство оборони створює нову агенцію ресурсного забезпечення ЗСУ під керівництвом Арсена Жумаділова, колишнього директора закупівельної агенції Міністерства охорони здоров'я.

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