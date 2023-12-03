Минобороны хочет убрать с тендеров скомпрометированные компании

Министр Умеров на встрече с иностранным дипломатом заявил, что оборонные закупки будут прозрачными.

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что скомпрометированные компании не смогут участвовать в оборонных закупках. Об этом он сказал на встрече с новым послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом в субботу.

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По его словам, все закупки должны быть прозрачными, все поставки должны проходить непрерывно, однако если "какая-то компания или должностное лицо будут при этом скомпрометированы, то их следует устранить".

С осени 2023 года Министерство обороны создает новое агентство ресурсного обеспечения ВСУ под руководством Арсена Жумадилова, бывшего директора закупочного агентства Министерства здравоохранения.

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