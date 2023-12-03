Минобороны хочет убрать с тендеров скомпрометированные компании
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что скомпрометированные компании не смогут участвовать в оборонных закупках. Об этом он сказал на встрече с новым послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом в субботу.
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По его словам, все закупки должны быть прозрачными, все поставки должны проходить непрерывно, однако если "какая-то компания или должностное лицо будут при этом скомпрометированы, то их следует устранить".
С осени 2023 года Министерство обороны создает новое агентство ресурсного обеспечения ВСУ под руководством Арсена Жумадилова, бывшего директора закупочного агентства Министерства здравоохранения.
- В начале 2023 вокруг Минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.
- Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился и директор департамента закупок Министерства обороны.
- Верховная Рада обязала Министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты о тендерах.
- В августе вокруг закупок Минобороны возник новый скандал — из-за закупки курток для ВСУ.
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