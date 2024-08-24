МВС має план для відновлення відчуття безпеки в українців – Клименко

Є чіткі напрацювання та плани дій як у воєнний, так і післявоєнний період

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Фото: Міжнародний саміт міст та регіонів)

Міністерство має плани дій для втілення безпекових проєктів на всій території України. Про це в коментарі LIGA.net до Дня Незалежності розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, МВС має чіткі напрацювання та плани дій як у воєнний, так і післявоєнний період для всіх органів та підрозділів системи.

"Націлені вони на відновлення найважливішого – відчуття безпеки у громадян. Сьогодні ми посилено працюємо над тим, щоб наблизити час, коли зможемо повноцінно втілити безпекові проєкти на всій території України – у межах міжнародно визнаних кордонів", – наголосив Клименко.

Міністр внутрішніх справ також зазначив, що не сумнівається в перемозі України в цій війні.

"Мотивація українських воїнів та незламність громадян – це єдність, яка творить Незалежність України та дає віру в нашу перемогу. Ми об'єдналися у важкі часи і показали собі й усьому світу неабияку силу. Наші люди, наші герої – мотивація продовжувати працювати та рухатися вперед", – сказав Клименко.