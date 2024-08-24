МВС має план для відновлення відчуття безпеки в українців – Клименко
Міністерство має плани дій для втілення безпекових проєктів на всій території України. Про це в коментарі LIGA.net до Дня Незалежності розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
За його словами, МВС має чіткі напрацювання та плани дій як у воєнний, так і післявоєнний період для всіх органів та підрозділів системи.
"Націлені вони на відновлення найважливішого – відчуття безпеки у громадян. Сьогодні ми посилено працюємо над тим, щоб наблизити час, коли зможемо повноцінно втілити безпекові проєкти на всій території України – у межах міжнародно визнаних кордонів", – наголосив Клименко.
Міністр внутрішніх справ також зазначив, що не сумнівається в перемозі України в цій війні.
"Мотивація українських воїнів та незламність громадян – це єдність, яка творить Незалежність України та дає віру в нашу перемогу. Ми об'єдналися у важкі часи і показали собі й усьому світу неабияку силу. Наші люди, наші герої – мотивація продовжувати працювати та рухатися вперед", – сказав Клименко.
- У своєму зверненні до Дня Незалежності президент Володимир Зеленський пообіцяв росіянам відплату та наголосив, що "не буде хворий дід із Червоної площі диктувати нам якісь свої червоні лінії". "Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками", – сказав він.