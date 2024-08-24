У МВД есть план для восстановления чувства безопасности у украинцев – Клименко

Есть четкие наработки и планы действий как в военный, так и послевоенный период

Министр внутренних дел Игорь Клименко (Фото: Международный саммит городов и регионов)

У министерства есть планы действий по осуществлению проектов безопасности на всей территории Украины. Об этом в комментарии LIGA.net ко Дню Независимости рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, у МВД есть четкие наработки и планы действий как в военный, так и послевоенный период для всех органов и подразделений системы.

"Нацелены они на восстановление важнейшего – чувства безопасности у граждан. Сегодня мы усиленно работаем над тем, чтобы приблизить время, когда сможем полноценно воплотить проекты безопасности на всей территории Украины – в пределах международно признанных границ", – подчеркнул Клименко.

Министр внутренних дел также отметил, что не сомневается в победе Украины в этой войне.

"Мотивация украинских воинов и несгибаемость граждан – это единство, которое творит Независимость Украины и дает веру в нашу победу. Мы объединились в трудные времена и показали себе и всему миру недюжинную силу. Наши люди, наши герои – мотивация продолжать работать и двигаться вперед ", – сказал Клименко.