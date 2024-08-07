"Не чекали". Штурман Су-24М розповів, як РФ допомогла авіації України у перші дні війни

У перші дні повномасштабного вторгнення окупаційні війська не очікували на появу українських літаків у небі

Фото: Sergiy Dolzhenko / EPA

Росіяни не очікували спротиву українців та вірили у заяви свого командування про знищення української авіації. Це дуже допомогло роботі Повітряних сил України. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив штурман Су-24М, Герой України підполковник Сергій Вербицький.

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"У перший тиждень росіяни настільки не очікували на наші літаки, що і колонами їздили, і зупинялись, виходили з машин. Їх буквально видно було з літака: ось машини, ось особовий склад – просто працюй. Ми бачимо, скидаємо бомби – і їх більше немає", – зазначив він.

За його словами, під час першого бойового вильоту після початку повномасштабного вторгнення його екіпаж отримав завдання – вдарити по аеродрому Гостомель, де вже висадився російський десант.

"Підлетіли до аеродрому, побачили російський десант. Багато військових. Розуміли, що якщо нам дали ціль – там вже точно не наша піхота. Вони нас, як я зрозумів, взагалі не очікували побачити. Почали бігати, намагались заховатися. Але не встигли – ми відпрацювали, поки вони ще бігали", – сказав він.

Одразу після виконання завдання пілотам довелось уходити від роботи російських винищувачів. "Нашим винищувачам потрібен був час, щоби трохи підлаштуватись і навчитись збивати їх з розумом", – додав офіцер Повітряних сил.

Далі, за словами Вербицького, окупанти порозумнішали, зробили висновки, почали переміщення робити більш таємно, невеликими колонами, щоби уникнути ударів авіації.