"Не ждали". Штурман Су-24М рассказал, как РФ помогла авиации Украины в первые дни войны

Фото: Sergiy Dolzhenko / EPA

Россияне не ожидали сопротивления украинцев и верили в заявления своего командования об уничтожении украинской авиации. Это очень помогло работе Воздушных сил Украины. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал штурман Су-24М, Герой Украины подполковник Сергей Вербицкий.

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"В первую неделю россияне настолько не ожидали наших самолетов, что и колоннами ездили, и останавливались, выходили из машин. Их буквально видно было из самолета: вот машины, вот личный состав – просто работай. Мы видим, сбрасываем бомбы – и их больше нет", – отметил он.

По его словам, во время первого боевого вылета после начала полномасштабного вторжения его экипаж получил задание — ударить по аэродрому Гостомель, где уже высадился российский десант.

"Подлетели к аэродрому, увидели российский десант. Много военных. Понимали, что если нам дали цель – там уж точно не наша пехота. Они нас, как я понял, вообще не ожидали увидеть. Начали бегать, пытались спрятаться. Но не успели – мы отработали, пока они еще бегали", – сказал он.

Сразу после выполнения задания пилотам пришлось уходить от работы российских истребителей. "Нашим истребителям нужно было время, чтобы немного подстроиться и научиться сбивать их с умом", – добавил офицер Воздушных сил.

Далее, по словам Вербицкого, оккупанты поумнели, сделали выводы, начали перемещение делать более скрытно, небольшими колоннами, чтобы избежать ударов авиации.