Росія запустила по Україні 113 дронів: жоден не досяг цілі, але є наслідки від ППО
У ніч проти 21 грудня і зранку Росія атакувала Україну 113 безпілотниками, всі вони були збиті або не досягли цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Протиповітряна оборона збила 57 ворожих дронів, а інші 56 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Атака почалась з 19:00 20 грудня – Росія запустила зенітну керовану ракету С-400 з Донецької області у бік Полтавщини. Попередньо, минулося без наслідків.
Також ворог атакував 113 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.
Українські сили ППО збивали дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У Запоріжжі та Харкові збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто.
- Вночі 20 грудня Росія атакувала Київ та область дронами. Уламки впали в одному з районів столиці, у Бориспільському районі сталася пожежа.
- Вранці 20 грудня ворог ударив ракетами по столиці.
- Згодом Повітряні сили відзвітували про збиті всі п'ять ракет, запущені по Києву, а також про знищені ворожі дрони.