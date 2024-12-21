Росія запустила по Україні 113 дронів: жоден не досяг цілі, але є наслідки від ППО

Полювання на "шахеди" (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

У ніч проти 21 грудня і зранку Росія атакувала Україну 113 безпілотниками, всі вони були збиті або не досягли цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Протиповітряна оборона збила 57 ворожих дронів, а інші 56 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Атака почалась з 19:00 20 грудня – Росія запустила зенітну керовану ракету С-400 з Донецької області у бік Полтавщини. Попередньо, минулося без наслідків.

Також ворог атакував 113 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Українські сили ППО збивали дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Запоріжжі та Харкові збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто.