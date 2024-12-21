Россия запустила по Украине 113 дронов: ни один не достиг цели, но есть последствия от ПВО
В ночь на 21 декабря и утром Россия атаковала Украину 113 беспилотниками, все они были сбиты или не достигли целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Противовоздушная оборона сбила 57 вражеских дронов, а остальные 56 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.
Атака началась с 19:00 20 декабря – Россия запустила управляемую зенитную ракету С-400 из Донецкой области в сторону Полтавской. Предварительно обошлось без последствий.
Также враг атаковал 113 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.
Украинские силы ПВО сбивали дроны в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
В Запорожье и Харькове сбитые ударные БпЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто.
- Ночью 20 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Обломки упали в одном из районов столицы, в Бориспольском районе произошел пожар.
- Утром 20 декабря враг ударил ракетами по столице.
- Позднее Воздушные силы отчитались, что сбиты все пять ракет, запущенных по Киеву, а также об уничтоженных вражеских дронах.