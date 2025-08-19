Ринок ОСЦПВ штормить: як вільне ціноутворення змінило вартість автоцивілки для українців

На правах реклами

З моменту набуття чинності нового закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності" на початку 2025 року, український ринок автоцивілки демонструє значні цінові коливання. За даними аналізу ринку, проведеного на основі статистики Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) за перше півріччя, розрив у вартості полісів ОСЦПВ для одного й того ж водія та автомобіля у різних страхових компаніях може сягати 80-100%.

Наприклад, станом на серпень 2025 року, поліс для 35-річного водія з 10-річним стажем на автомобіль Volkswagen Passat 2018 року з київською реєстрацією може коштувати від 2500 грн в одній компанії до понад 4800 грн в іншій.

Це стало прямим наслідком переходу до моделі вільного ціноутворення, яка дозволила страховикам відмовитись від єдиних державних коефіцієнтів і самостійно оцінювати ризики. Головна причина такої розбіжності полягає в тому, що тепер кожна страхова компанія використовує власну, більш глибоку модель актуарних розрахунків.

Якщо раніше ціна залежала переважно від об'єму двигуна та місця реєстрації, то тепер страховики враховують значно ширший спектр факторів: марку та вік автомобіля, статистику збитковості та середню вартість ремонту конкретної моделі, а також індивідуальні дані водія.

Ключовим нововведенням стала єдина для всіх компаній система "бонус-малус", дані для якої централізовано збирає МТСБУ. Тепер історія аварійності "слідує" за водієм, а не залишається в межах однієї страхової. Це означає, що кожен рік безаварійної їзди може дати реальну знижку в 5-10% на наступний поліс, тоді як ДТП з вини водія може збільшити його вартість на 50% і більше.

"Ринок проходить очікуваний етап трансформації. Конкуренція за "хорошого" клієнта – досвідченого, безаварійного водія – буде тільки посилюватися, що призведе до ще більш вигідних пропозицій для цієї категорії. Водночас для водіїв з високим профілем ризику вартість може зростати ще суттєвіше.

Це і є суть ринкової моделі, яка стимулює безпечне водіння", – коментує ситуацію керівник аналітичного департаменту Асоціації "Страховий бізнес". За його словами, така модель змушує страховиків більш гнучко підходити до тарифоутворення та боротися за клієнтів не лише ціною, а й якістю врегулювання збитків.

Така ситуація докорінно змінює підхід до вибору страховки для самих споживачів. Поняття "стандартної ціни" на автоцивілку фактично зникло, і вартість поліса стала вкрай індивідуальною. Це також руйнує старий патерн поведінки, коли водії роками страхувалися в одній компанії з міркувань лояльності – сьогодні така стратегія може призводити до значних переплат.

Експерти страхового ринку зазначають, що в нових умовах єдиним ефективним способом уникнути переплат є ретельне порівняння пропозицій. Водіям радять не обмежуватися пропозицією "свого" страховика, а активно використовувати онлайн-платформи та агрегатори, що дозволяють миттєво розрахувати вартість поліса у різних гравців ринку. Тільки такий підхід дає змогу зрозуміти реальну ринкову ситуацію та гарантує, що буде знайдена найдешевша автоцивілка 2025, що відповідає конкретному профілю водія.