СБУ заборонила в'їзд до України румунській політикині Шошоаке, яка писала листи Путіну

Діана Йованович-Шошоаке (Фото: Robert Ghement / EPA)

Служба безпеки України заборонила в'їзд до країни румунській політикині Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує Росію і її війну.

Заборона для голови проросійської партії "SOS Румунія" триватиме три роки.

СБУ наголошує, що політикиня пише листи диктатору Володимиру Путіну, у яких вихваляє повномасштабне вторгнення Росії й закликає до захоплення України.

Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних областях, пише спецслужба. Відомство додає, що іноземка регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів у Румунії та в інших країн ЄС.

"Служба безпеки продовжує документувати підривну діяльність закордонних поплічників Росії, які загрожують державній безпеці України, і в межах законодавства продовжить вживати усіх необхідних заходів для захисту національної безпеки нашої держави", – підсумовують у повідомленні.

У жовтні 2024 року Шошоаке виключили зі списку кандидатів на майбутні президентські вибори. У березні 2025-го її не допустили до повторних виборів.

Після цього вона опублікувала у Facebook лист до диктатора Путіна, у якому, зокрема, поскаржилася на недопуск до виборів та зазіхнула на українські території, що контролювалися Румунією між Першою та Другою світовими війнами.