Сценарії використання камер відеоспостереження Аякс

У світі технологій безпеки системи відеоспостереження відіграють ключову роль у захисті як приватних, так і корпоративних просторів

Ajax – перша українська компанія, яка входить до клубу виробників європейського відеоспостереження, а її інноваційні камери відеоспостереження https://control.ua/ua/kamery-videonablyudeniya/kamery-ajax/ спроєктовані відповідно до норм NDAA. Це означає, що кожен компонент для камери був отриманий від виробників, які перевірені та затверджені урядом США. Вся лінійка камер Baseline може бути встановлена в будь-якому місці. Вона успішно пройшла незалежні тести на кібербезпеку, забезпечуючи надійну роботу.

Чому варто обирати камери Ajax

Камери для відеоспостереження Ajax мають міцний металевий корпус в основі та відповідають стандарту IP65, тому вони витримують складні погодні умови. Всі елементи камери ідеально збігаються один з одним і не залишають зайвих проміжків, куди може потрапити волога.

Зовнішній вигляд залишається незмінним, виробник традиційно вибрав чорний і білий колір корпусу, який завжди впишеться в необхідне приміщення.

Основний функціонал камер

Відеоспостереження Ajax – це загалом новий рівень у забезпеченні безпеки будь-якого простору. Кожна камера розуміє, що відбувається навколо за допомогою штучного інтелекту. Якщо щось рухається, вона це помітить навіть у темряві (відстані до 35 метрів) завдяки своєму нічному підсвічуванню.

Інтегрований цифровий мікрофон відкриває нові горизонти в аудіоспостереженні, даючи змогу Вам чути і записувати звуки навколо камери. Це не тільки посилює контроль, а й створює додатковий рівень безпеки. Максимальна гнучкість в управлінні та налаштуванні системи з підтримкою SD-карт місткістю до 256 ГБ для локального зберігання відеозаписів.

Важливо, щоб ваш обліковий запис був у безпеці, і Ajax забезпечує захист на всіх рівнях: пароль, двофакторна автентифікація, включно з біометрією. Тож ви можете бути впевнені, що ваші дані не потраплять у чужі руки. Керування камерою максимально просте через застосунок на телефоні.

Встановлення камер Ajax – розберемо основні сценарії користування

Серія Baseline включає DomeCam Mini, BulletCam, TurretCam камери і кожна з них адаптована під різні сценарії використання.

Якщо розглядати кожну камеру, то:

TurretCam (турельна камера): це купольна камера, об'єктив якої монтується всередині купола. Їх зазвичай встановлюють на стелі або на стіні. Наприклад, чорні камери підійдуть для магазинів, а білі відмінно впишуться в офісні приміщення або для домашнього користування.

BulletCam (камера у вигляді кулі): ці камери мають довгу циліндричну форму, що нагадує кулю. Такі камери легко встановити на стінах, стелях, стовпах з положенням у певному напрямку. Їх можна вибрати для складських приміщень, вуличного користування.

DomeCam Mini (міні-купольна камера): це маленькі камери з більш плоским корпусом, об'єктив яких розташований всередині купола. Вони компактні та менш помітні. Ці камери підійдуть для державних установ або офісів.

Обираючи місце для встановлення відеоспостереження, врахуйте огляд камери та можливі перешкоди. Дотримуйтесь рекомендацій Ajax під час проєктування системи, не встановлюйте камеру в умовах невідповідної температури, вологості або місцях із можливими перешкодами для огляду.