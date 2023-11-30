Сценарии использования камер видеонаблюдения Аякс

В мире быстро развивающихся технологий безопасности системы видеонаблюдения играют ключевую роль в защите как частных, так и корпоративных пространств

Ajax — первая украинская компания, которая входит в клуб производителей европейского видеонаблюдения, а их инновационные камеры видеонаблюдения https://control.ua/kamery-videonablyudeniya/kamery-ajax/ спроектированные в соответствии с нормами NDAA. Это означает, что каждый компонент для камеры был получен от производителей, которые проверены и утверждены правительством США. Вся линейка камер Baseline может быть установлена в любом месте. Она успешно прошла независимые тесты на кибербезопасность, обеспечивая надежную работу.

Почему стоит выбирать камеры Ajax

Камеры для видеонаблюдения Ajax имеют прочный металлический корпус в основе и соответствую стандарту IP65, поэтому они перенесут сложные погодные условия. Более того все элементы камеры идеально совпадают друг с другом и не оставляют лишних промежутков, куда может попасть влага.

Внешний вид остаётся неизменным, производитель традиционно выбрал черный и белый цвет корпуса, который всегда впишется в необходимое помещение.

Основной функционал камер

Видеонаблюдение Ajax – это в целом новый уровень в обеспечении безопасности любого пространства. Каждая камера понимает, что происходит вокруг с помощью искусственного интеллекта. Если что-то двигается, она это заметит даже в темноте (расстоянии до 35 метров) благодаря своей ночной подсветке.

Интегрированный цифровой микрофон открывает новые горизонты в аудионаблюдении, позволяя Вам слышать и записывать звуки вокруг камеры. Это не только усиливает контроль, но и создаёт дополнительный уровень безопасности. Максимальная гибкость в управлении и настройке системы с поддержкой SD-карт емкостью до 256 ГБ для локального хранения видеозаписей.

Важно, чтобы ваш аккаунт был в безопасности и Ajax обеспечивает защиту на всех уровнях: пароль, двухфакторная аутентификация, включая биометрию. Так что Вы можете быть уверены, что ваши данные не попадут в чужие руки. Управление камерой максимально простое через приложение на телефоне.

Установка камер Ajax – разберем основные сценарии пользования

Серия Baseline включает DomeCam Mini, BulletCam, TurretCam камеры и каждая из них адаптирована под различные сценарии использования.

Если рассматривать каждую камеру, то:

TurretCam (турельная камера): это купольная камера, объектив которой монтируется внутри купола. Их обычно устанавливают на потолке или на стене. Например, черные камеры подойдут для магазинов, а белые отлично впишутся в офисные помещения или для домашнего пользования.

BulletCam (камера в виде пули): эти камеры имеют длинную цилиндрическую форму, напоминающую пулю. Такие камеры легко установить на стенах, потолках, столбах с положением в определенном направлении. Их можно выбрать для складских помещений, уличного пользования.

DomeCam Mini (мини-купольная камера): это маленькие камеры с более плоским корпусом, объектив которых, расположен внутри купола. Они компактные и менее заметные. Эти камеры подойдут для государственных учреждений или офисов.

Выбирая место для установки видеонаблюдения, учтите обзор камеры и возможные препятствия. Следуйте рекомендациям Ajax при проектировании системы, не устанавливайте камеру в условиях неподходящей температуры, влажности или местах с возможными преградами для обзора.