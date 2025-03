Трамп хоче зустрітися з топменеджерами великих компаній – Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з топменеджерами великих компаній у вівторок, 11 березня, оскільки лідери індустрії стикаються з невизначеністю стосовно широкомасштабних мит та падіння ринку, спричиненого побоюваннями рецесії. Про це заявляє агенція Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

На зустріч з вашингтонською організацією Business Roundtable мають приїхати керівники компаній з усієї країни, зокрема очільники кредитних гігантів з Волл-стріт, повідомили співрозмовники, знайомі з цим питанням.

Представники Business Roundtable відмовилися від коментарів медіа.

Перемога Трампа на президентських виборах спочатку викликала хвилю оптимізму з боку лідерів банківського сектору, проте останнім часом ринки стали "менш впевненими" у підході американського президента, що було викликано митами та новими занепокоєннями щодо уповільнення економічного зростання

Минулого тижня Трамп заявив, що може настати "період адаптації" після того, як мита набудуть чинності.

Головою Business Roundtable є СЕО транснаціональної корпорації Cisco Systems Inc. Чак Роббінс. Його колеги Джеймі Даймон (банківський холдинг JPMorgan Chase & Co.) та Джейн Фрейзер (фінансова корпорація Citigroup Inc.) є одними з керівників банків, що входять до ради директорів організації.