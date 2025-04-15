У Верховній Раді склав присягу новий народний депутат від "Слуги народу" Сергій Мельнік
На засіданні Верховної Ради 15 квітня склав присягу новий народний депутат Сергій Мельнік. Він увійшов до фракції "Слуга народу". Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Центральна виборча комісія визнала Сергія Мельніка обраним народним депутатом України 6 березня.
Він посів місце Ірини Кормишкіної, яка написала заяву про складення мандату після отримання двох підозр від Національного антикорупційного бюро. Парламент достроково припинив її повноваження 25 лютого.
Після цього згідно з виборчим списком "Слуги народу" на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року до Верховної ради була обрана Інна Свириба. Але вона подала до ЦВК заяву про відмову від мандату.
Комісія підтримала відмову та обрала народним депутатом наступного кандидата Сергія Мельніка, який йшов у списку партії під номером 149.
За даними Руху Чесно, Сергій Мельнік народився 25 вересня 1962 року у селі Протасове Нижньогородської області РФ (на той момент — Горьківської області РСФСР).
Закінчив Одеське Вище артилерійське командне училище, здобув військову спеціальність командна тактична артилерія.
Пізніше у Харківському Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого здобув кваліфікацію юриста.
До балотування Мельнік працював у правоохоронних органах.
- Справу проти Кормишкіної відкрили у зв'язку з отриманням від батька у спадок близько 20 млн грн. У Центрі протидії корупції, який подав заяву про злочин, наполягали, що батько депутатки не міг мати таких доходів.
- Чоловік депутатки Юрій Кормишкін стверджував, що батько його дружини був впливовою людиною і залишив дочці спадщину, яку вона задекларувала. У січні Юрій Кормишкін також отримав підозру від НАБУ у легалізації коштів, отриманих його дружиною.
- Сама Кормишкіна пояснювала НАЗК, що не встигла укласти договір дарування, бо через тиждень після подарунка батько помер.
- Вищий антикорупційний суд 21 березня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і колишньою народною депутаткою Іриною Кормишкіною та її чоловіком-бізнесменом Юрієм Кормишкіним.