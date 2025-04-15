В Верховной Раде принял присягу новый народный депутат от "Слуги народа" Сергей Мельник
На заседании Верховной Рады 15 апреля принял присягу новый народный депутат Сергей Мельник. Он вошел во фракцию "Слуга народа". Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Центральная избирательная комиссия признала Сергея Мельника избранным народным депутатом Украины 6 марта.
Он занял место Ирины Кормышкиной, которая написала заявление о сложении мандата после получения двух подозрений от Национального антикоррупционного бюро. Парламент досрочно прекратил ее полномочия 25 февраля.
После этого согласно избирательному списку "Слуги народа" на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в Верховную Раду была избрана Инна Свириба. Но она подала в ЦИК заявление об отказе от мандата.
Комиссия поддержала отказ и избрала народным депутатом следующего кандидата Сергея Мельника, который шел в списке партии под номером 149.
По данным Руху Чесно, Сергей Мельник родился 25 сентября 1962 года в селе Протасово Нижегородской области РФ (на тот момент – Горьковской области РСФСР).
Окончил Одесское Высшее артиллерийское командное училище, получил военную специальность командная тактическая артиллерия.
Позже в Харьковском Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого получил квалификацию юриста.
До баллотирования Мельник работал в правоохранительных органах.
- Дело против Кормышкиной было открыто в связи с получением от отца в наследство около 20 млн грн. В Центре противодействия коррупции, который подал заявление о преступлении, настаивали, что отец депутата не мог иметь таких доходов.
- Муж депутата Юрий Кормышкин утверждал, что отец его жены был влиятельным человеком и оставил дочери наследство, которое она задекларировала. В январе Юрий Кормышкин также получил подозрение от НАБУ в легализации средств, полученных его супругой.
- Сама Кормышкина объясняла НАПК, что не успела заключить договор дарения, потому что через неделю после подарка отец умер.
- Высший антикоррупционный суд 21 марта утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бывшим народным депутатом Ириной Кормышкиной и ее мужем-бизнесменом Юрием Кормышкиным.