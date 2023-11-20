RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Як купити подарунки дітям на Новий рік та не розоритися P

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 10:00
Як купити подарунки дітям на Новий рік та не розоритися - Фото

Важко знайти дитину, що відмовиться від нової іграшки. Магазини, де вони продаються, — справжній дитячий рай, спокійно пройти повз який неможливо. А ось у батьків магазини іграшок частіше викликають зубний біль, варто лише згадати, скільки коштуватимуть новинки і популярні забави для дівчаток і хлопчиків.

Незабаром Новий рік та Різдво, а це означає, що батькам доведеться розщедритися на нові іграшки, незважаючи на високі ціни. Але є перевірений спосіб заощадити! Допоможе популярний розпродаж Чорна п'ятниця: ROZETKA та інші магазини в цей період роблять суттєві знижки, у тому числі й на товари для дітей. Часто торгові точки пропонують купити товари практично за собівартістю, реалізуючи залишки на складах та готуючись до оновлення асортименту. Розповідаємо, як і що купувати, щоб максимально скористатися перевагами розпродажу та не бути ошуканим недобросовісними продавцями.

Як правильно купувати у Black Friday

Щоб Чорна п'ятниця пройшла бездоганно, а покупки були потрібними та вигідними, скористайтеся простими порадами:

  1. Наперед визначте, що плануєте купити. Складіть список із конкретних товарів і періодично відстежуйте їх вартість у "дорозпродажний" час. Так ви помітите фальшиву знижку і не потрапите на хитрощі продавця.

  2. Не варто купувати річ із "величезною знижкою", на яку випадково натрапили у процесі пошуку подарунків. Спробуйте знайти аналогічний товар, можливо, знайдеться вигідніший варіант.

  3. Заздалегідь виділіть кілька перевірених інтернет-магазинів із гарною репутацією. Не купуйте товари зі знижкою 90% на сумнівних сайтах, наприклад, відкритих за пару тижнів до розпродажу. 

  4. За кілька днів до розпродажу виберіть іграшки, що сподобалися, або інші товари, покладіть їх у віртуальний кошик або додайте в обране.

За допомогою цих невеликих правил ви зможете швидко вибрати та купити не лише іграшки, але й подарунки для всіх членів сім'ї за вигідною ціною!

Як вибрати найкращі дарунки дітлахам

Обираючи подарунки для дітей до Нового року, важливо керуватися індивідуальністю кожної дитини. Але є кілька універсальних порад, як зробити вдалий подарунок:

  1. Звертайте увагу на вік дитини. Подарунки повинні бути адаптовані до віку малюка. Для маленьких дітей можна підібрати безпечні та кольорові іграшки, а для старших діток – розвиваючі ігри та конструктори.

  2. Обирайте подарунки, що сприяють розвитку дитячих навичок – головоломки, логічні ігри, конструктори. Це не лише весело, але й корисно для їхнього розвитку.

  3. Враховуйте простір для творчості. Якщо дитина цікавиться малюванням, або має талант до рукоділля, розгляньте варіанти подарунків, пов'язаних із творчістю – фарби, малюнкові альбоми, набори для виготовлення прикрас.

  4. Дізнавайтеся про популярних персонажів. Багато дітей захоплюються героями анімаційних фільмів чи мультсеріалів. Іграшки з образами улюбленців – це завжди приємний сюрприз.

  5. Уважно обирайте якість. Пам'ятайте, що дитячі іграшки повинні бути безпечними для здоров'я малюка та відповідати стандартам безпеки.

Нехай вибір подарунків буде теплим і особистим.Подаруйте радість та веселий настрій собі й своїй сім’ї у цей святковий магічний період.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
rozetkaЧорна п'ятниця

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 