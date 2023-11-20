Важко знайти дитину, що відмовиться від нової іграшки. Магазини, де вони продаються, — справжній дитячий рай, спокійно пройти повз який неможливо. А ось у батьків магазини іграшок частіше викликають зубний біль, варто лише згадати, скільки коштуватимуть новинки і популярні забави для дівчаток і хлопчиків.

Незабаром Новий рік та Різдво, а це означає, що батькам доведеться розщедритися на нові іграшки, незважаючи на високі ціни. Але є перевірений спосіб заощадити! Допоможе популярний розпродаж Чорна п'ятниця: ROZETKA та інші магазини в цей період роблять суттєві знижки, у тому числі й на товари для дітей. Часто торгові точки пропонують купити товари практично за собівартістю, реалізуючи залишки на складах та готуючись до оновлення асортименту. Розповідаємо, як і що купувати, щоб максимально скористатися перевагами розпродажу та не бути ошуканим недобросовісними продавцями.

Як правильно купувати у Black Friday

Щоб Чорна п'ятниця пройшла бездоганно, а покупки були потрібними та вигідними, скористайтеся простими порадами:

Наперед визначте, що плануєте купити. Складіть список із конкретних товарів і періодично відстежуйте їх вартість у "дорозпродажний" час. Так ви помітите фальшиву знижку і не потрапите на хитрощі продавця. Не варто купувати річ із "величезною знижкою", на яку випадково натрапили у процесі пошуку подарунків. Спробуйте знайти аналогічний товар, можливо, знайдеться вигідніший варіант. Заздалегідь виділіть кілька перевірених інтернет-магазинів із гарною репутацією. Не купуйте товари зі знижкою 90% на сумнівних сайтах, наприклад, відкритих за пару тижнів до розпродажу. За кілька днів до розпродажу виберіть іграшки, що сподобалися, або інші товари, покладіть їх у віртуальний кошик або додайте в обране.

За допомогою цих невеликих правил ви зможете швидко вибрати та купити не лише іграшки, але й подарунки для всіх членів сім'ї за вигідною ціною!

Як вибрати найкращі дарунки дітлахам

Обираючи подарунки для дітей до Нового року, важливо керуватися індивідуальністю кожної дитини. Але є кілька універсальних порад, як зробити вдалий подарунок:

Звертайте увагу на вік дитини. Подарунки повинні бути адаптовані до віку малюка. Для маленьких дітей можна підібрати безпечні та кольорові іграшки, а для старших діток – розвиваючі ігри та конструктори. Обирайте подарунки, що сприяють розвитку дитячих навичок – головоломки, логічні ігри, конструктори. Це не лише весело, але й корисно для їхнього розвитку. Враховуйте простір для творчості. Якщо дитина цікавиться малюванням, або має талант до рукоділля, розгляньте варіанти подарунків, пов'язаних із творчістю – фарби, малюнкові альбоми, набори для виготовлення прикрас. Дізнавайтеся про популярних персонажів. Багато дітей захоплюються героями анімаційних фільмів чи мультсеріалів. Іграшки з образами улюбленців – це завжди приємний сюрприз. Уважно обирайте якість. Пам'ятайте, що дитячі іграшки повинні бути безпечними для здоров'я малюка та відповідати стандартам безпеки.

Нехай вибір подарунків буде теплим і особистим.Подаруйте радість та веселий настрій собі й своїй сім’ї у цей святковий магічний період.

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