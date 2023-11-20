UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как купить подарки детям на Новый год и не разориться P

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 10:00
Как купить подарки детям на Новый год и не разориться - Фото

Сложно найти ребенка, который откажется от новой игрушки. Магазины, где они продаются, — настоящий детский рай, спокойно пройти мимо которого невозможно. А вот у родителей магазины игрушек чаще вызывают зубную боль, стоит лишь вспомнить, во сколько обойдутся новинки и популярные забавы для девченок и мальчишек.

Скоро Новый год и Рождество, а это значит, что родителям придется раскошелиться на новые игрушки, несмотря на высокие цены. Но есть проверенный способ сэкономить! Поможет популярная распродажа Черная пятница: ROZETKA и другие магазины в этот период делают существенные скидки, в том числе и на товары для детей. Часто торговые точки предлагают купить товары практически по себестоимости, реализуя остатки на складах и подготавливаясь к обновлению ассортимента. Рассказываем, как и что покупать, чтобы максимально воспользоваться преимуществами распродажи и не быть обманутым недобросовестными продавцами.

Как правильно покупать в Black Friday

Чтобы Черная пятница прошла безупречно, а покупки были нужными и выгодными, воспользуйтесь простыми советами:

  1. Заранее определите, что планируете купить. Составьте список из конкретных товаров и периодически отслеживайте их стоимость в "дораспродажное" время. Так вы заметите фальшивую скидку и не попадетесь на уловку продавца.

  2. Не стоит покупать вещь с "огромной скидкой", на которую случайно наткнулись в процессе поиска подарков. Попробуйте найти аналогичный товар, возможно, найдется более выгодный вариант.

  3. Заранее выделите несколько проверенных интернет-магазинов с хорошей репутацией. Не покупайте товары со скидкой 90% на сомнительных сайтах, например, открытых за пару недель до распродажи.

  4. За несколько дней до распродажи выберите приглянувшиеся игрушки или другие товары, положите их в виртуальную корзину или добавьте в избранное.

При помощи этих небольших правил вы сможете быстро выбрать и купить не только игрушки, но и подарки для всех членов семьи по выгодной цене!

Как выбрать лучшие подарки детям

Выбирая подарки для детей к Новому году, важно руководствоваться индивидуальностью каждого ребенка. Но есть несколько универсальных советов, как сделать удачный подарок:

  1. Обращайте внимание на возраст ребенка. Подарки должны быть адаптированы к возрасту малыша. Для маленьких детей можно подобрать безопасные и яркие игрушки, а для детей постарше – развивающие игры и конструкторы.

  2. Выбирайте подарки, способствующие развитию детских навыков – головоломки, логические игры, конструкторы. Это не только весело, но и полезно для их развития.

  3. Учитывайте простор для творчества. Если ребенок интересуется рисованием или проявляет внимание к рукоделию, рассмотрите варианты подарков, связанных с творчеством – краски, альбомы для рисования, наборы для изготовления украшений.

  4. Поинтересуйтесь популярными персонажами. Многие дети увлекаются героями анимационных фильмов или мультсериалов. Игрушки с образами любимцев – это всегда приятный сюрприз.

  5. Внимательно выбирайте качество. Помните, что детские игрушки должны быть безопасны для здоровья малышей и соответствовать стандартам безопасности.

Пусть выбор подарков будет теплым и личным. Подарите радость и веселое настроение себе и своей семье в этот праздничный магический период. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
rozetkaчерная пятница

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 