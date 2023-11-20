Сложно найти ребенка, который откажется от новой игрушки. Магазины, где они продаются, — настоящий детский рай, спокойно пройти мимо которого невозможно. А вот у родителей магазины игрушек чаще вызывают зубную боль, стоит лишь вспомнить, во сколько обойдутся новинки и популярные забавы для девченок и мальчишек.

Скоро Новый год и Рождество, а это значит, что родителям придется раскошелиться на новые игрушки, несмотря на высокие цены. Но есть проверенный способ сэкономить! Поможет популярная распродажа Черная пятница: ROZETKA и другие магазины в этот период делают существенные скидки, в том числе и на товары для детей. Часто торговые точки предлагают купить товары практически по себестоимости, реализуя остатки на складах и подготавливаясь к обновлению ассортимента. Рассказываем, как и что покупать, чтобы максимально воспользоваться преимуществами распродажи и не быть обманутым недобросовестными продавцами.

Как правильно покупать в Black Friday

Чтобы Черная пятница прошла безупречно, а покупки были нужными и выгодными, воспользуйтесь простыми советами:

Заранее определите, что планируете купить. Составьте список из конкретных товаров и периодически отслеживайте их стоимость в "дораспродажное" время. Так вы заметите фальшивую скидку и не попадетесь на уловку продавца. Не стоит покупать вещь с "огромной скидкой", на которую случайно наткнулись в процессе поиска подарков. Попробуйте найти аналогичный товар, возможно, найдется более выгодный вариант. Заранее выделите несколько проверенных интернет-магазинов с хорошей репутацией. Не покупайте товары со скидкой 90% на сомнительных сайтах, например, открытых за пару недель до распродажи. За несколько дней до распродажи выберите приглянувшиеся игрушки или другие товары, положите их в виртуальную корзину или добавьте в избранное.

При помощи этих небольших правил вы сможете быстро выбрать и купить не только игрушки, но и подарки для всех членов семьи по выгодной цене!

Как выбрать лучшие подарки детям

Выбирая подарки для детей к Новому году, важно руководствоваться индивидуальностью каждого ребенка. Но есть несколько универсальных советов, как сделать удачный подарок:

Обращайте внимание на возраст ребенка. Подарки должны быть адаптированы к возрасту малыша. Для маленьких детей можно подобрать безопасные и яркие игрушки, а для детей постарше – развивающие игры и конструкторы. Выбирайте подарки, способствующие развитию детских навыков – головоломки, логические игры, конструкторы. Это не только весело, но и полезно для их развития. Учитывайте простор для творчества. Если ребенок интересуется рисованием или проявляет внимание к рукоделию, рассмотрите варианты подарков, связанных с творчеством – краски, альбомы для рисования, наборы для изготовления украшений. Поинтересуйтесь популярными персонажами. Многие дети увлекаются героями анимационных фильмов или мультсериалов. Игрушки с образами любимцев – это всегда приятный сюрприз. Внимательно выбирайте качество. Помните, что детские игрушки должны быть безопасны для здоровья малышей и соответствовать стандартам безопасности.

Пусть выбор подарков будет теплым и личным. Подарите радость и веселое настроение себе и своей семье в этот праздничный магический период.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.