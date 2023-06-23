5 причин обрати iPhone

Продажі iPhone 14 б'ють усі рекорди на світовому ринку. У чому секрет успіху цього смартфона? Чому від нього в захваті користувачі в США, ЄС та Азії, де випускають свої гаджети у величезному асортименті? Які ключові переваги "яблучного" телефону? Давайте розбиратися.

Трендовий дизайн

14 iPhone в Києві завжди привертає до себе увагу і захоплені погляди оточуючих. Його відразу впізнають завдяки мінімалістичному стилю і фірмовому алюмінієвому корпусу. А враховуючи, що це телефон преміум-сегмента, це впливає на статус його власника. У нових флагманських лінійках суттєво змінився дизайн – рамки зникли, а замість них з'явилася врізка Dynamic Island просто посеред екрана. Тому видати старий гаджет за новинку тепер точно не вийде.

Шикарні камери

Купити смартфон Apple варто хоча б заради його чудового камерного модуля. З його допомогою можна створювати чудові фото і відео. Причому їхню якість визначає не стільки оптика, скільки просунуте програмне забезпечення. А значить, не потрібно вивчати мистецтво кінематографії та фотографії, щоб створювати контент професійного рівня. Комп'ютер усе зробить за вас.

Відмінна графіка

У гаджетів цього бренду завжди були шикарні дисплеї. У 2022 році всі параметри екрана значно покращилися, хоча здавалося, що далі вдосконалювати роздільну здатність і колірне охоплення вже неможливо. Тепер картинка стала ще реалістичнішою і насиченішою. З'явилася опція Always-On – екран залишається завжди активним, і вам не потрібно розблоковувати його, щоб переглянути сповіщення або повідомлення.

Потужний процесор

Телефон працює на базі A16 Bionic. Він створений за тією самою 5-нанометровою технологією, однак за рахунок збільшення кількості транзисторів швидкість обробки даних і продуктивність зросли майже на 40%. З таким програмним забезпеченням з найскладнішими завданнями гаджет справляється без зависань і втрати швидкості.

Стабільний зв'язок

Айфон відмінно ловить за будь-яких умов – там, де інші смартфони не можуть знайти мережу, він дає змогу зробити дзвінок або увійти в інтернет. А тепер гаджет отримав інноваційну опцію – підтримку супутникового зв'язку. Поки що – тільки для екстрених дзвінків за опції Crash Detection, для надсилання повідомлення в службу порятунку. Але в майбутньому, у міру розвитку мережі власних супутників Еппл, її можливості розширюватимуться.

Замовити новинку на вигідних умовах пропонує інтернет-магазин продукції Apple My Cloud Store. Всю інформацію про умови покупки, ціни, умови доставки знайдете на офіційному сайті магазину.