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Пресс-релиз
23.06.2023, 17:53

5 причин выбрать iPhone

Цей матеріал також доступний українською
5 причин выбрать iPhone - Фото

Какие ключевые достоинства "яблочного" телефона? Давайте разбираться

Продажи iPhone 14 бьют все рекорды на мировом рынке. В чем секрет успеха этого смартфона? Почему от него без ума пользователи в США, ЕС и Азии, где выпускают свои гаджеты в огромном ассортименте? Какие ключевые достоинства "яблочного" телефона? Давайте разбираться.

Трендовый дизайн

14 iPhone в Киеве всегда привлекает к себе внимание и восторженные взгляды окружающих. Его сразу узнают благодаря минималистичному стилю и фирменному алюминиевому корпусу. А учитывая, что это телефон премиум-сегмента, это влияет на статус его владельца. В новых флагманских линейках существенно изменился дизайн – рамки исчезли, а вместо них появилась врезка Dynamic Island прямо посреди экрана. Поэтому выдать старый гаджет за новинку теперь точно не выйдет. 

Шикарные камеры

Купить смартфон Apple стоит хотя бы ради его великолепного камерного модуля. С его помощью можно создавать великолепные фото и видео. Причем их качество определяется не столько оптика, сколько продвинутое программное обеспечение. А значит, не нужно изучать искусство кинематографии и фотографии, чтобы создавать контент профессионального уровня. Компьютер все сделает за вас. 

Отличная графика

У гаджетов этого бренда всегда были шикарные дисплеи. В 2022 году все параметры экрана значительно улучшились, хотя казалось, что дальше совершенствовать разрешение и цветовой охват уже невозможно. Теперь картинка стала еще реалистичнее и насыщеннее. Появилась опция Always-On – экран остается всегда активным, и вам не нужно разблокировать его, чтобы просмотреть уведомления или сообщения. 

Мощный процессор

Телефон работает на базе A16 Bionic. Он создан по той же 5-нанометровой технологии, однако за счет увеличения количества транзисторов скорость обработки данных и продуктивность выросли почти на 40%. С таким программным обеспечением с самыми сложными задачами гаджет справляется без зависаний и потери скорости. 

Стабильная связь

Айфон отлично ловит при любых условиях – там, где другие смартфоны не могут найти сеть, он позволяет сделать звонок или войти в интернет. А теперь гаджет получил инновационную опцию – поддержку спутниковой связи. Пока что – только для экстренных звонков при опции Crash Detection, для отправки сообщения в службу спасения. Но в будущем, по мере развития сети собственных спутников Эппл, ее возможности будут расширяться.

Заказать новинку на выгодных условиях предлагает интернет-магазин продукции Apple My Cloud Store. Всю информацию об условиях покупки, ценах, условиях доставки найдете на официальном сайте магазина.

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Теги: iPhone, Apple﻿
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