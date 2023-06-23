5 причин выбрать iPhone

Продажи iPhone 14 бьют все рекорды на мировом рынке. В чем секрет успеха этого смартфона? Почему от него без ума пользователи в США, ЕС и Азии, где выпускают свои гаджеты в огромном ассортименте? Какие ключевые достоинства "яблочного" телефона? Давайте разбираться.
14 iPhone в Киеве всегда привлекает к себе внимание и восторженные взгляды окружающих. Его сразу узнают благодаря минималистичному стилю и фирменному алюминиевому корпусу. А учитывая, что это телефон премиум-сегмента, это влияет на статус его владельца. В новых флагманских линейках существенно изменился дизайн – рамки исчезли, а вместо них появилась врезка Dynamic Island прямо посреди экрана. Поэтому выдать старый гаджет за новинку теперь точно не выйдет.
Купить смартфон Apple стоит хотя бы ради его великолепного камерного модуля. С его помощью можно создавать великолепные фото и видео. Причем их качество определяется не столько оптика, сколько продвинутое программное обеспечение. А значит, не нужно изучать искусство кинематографии и фотографии, чтобы создавать контент профессионального уровня. Компьютер все сделает за вас.
У гаджетов этого бренда всегда были шикарные дисплеи. В 2022 году все параметры экрана значительно улучшились, хотя казалось, что дальше совершенствовать разрешение и цветовой охват уже невозможно. Теперь картинка стала еще реалистичнее и насыщеннее. Появилась опция Always-On – экран остается всегда активным, и вам не нужно разблокировать его, чтобы просмотреть уведомления или сообщения.
Телефон работает на базе A16 Bionic. Он создан по той же 5-нанометровой технологии, однако за счет увеличения количества транзисторов скорость обработки данных и продуктивность выросли почти на 40%. С таким программным обеспечением с самыми сложными задачами гаджет справляется без зависаний и потери скорости.
Айфон отлично ловит при любых условиях – там, где другие смартфоны не могут найти сеть, он позволяет сделать звонок или войти в интернет. А теперь гаджет получил инновационную опцию – поддержку спутниковой связи. Пока что – только для экстренных звонков при опции Crash Detection, для отправки сообщения в службу спасения. Но в будущем, по мере развития сети собственных спутников Эппл, ее возможности будут расширяться.
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