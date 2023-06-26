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26.06.2023, 15:35

Агенти УУБ здійснили контроль відвантаження необробленої деревини покупцеві на Закарпатті

Агенти УУБ здійснили контроль відвантаження необробленої деревини покупцеві на Закарпатті - Фото

Цього разу моніторинг відвантаження ресурсу провели на Закарпатті, де ТОВ "АСТУР ВУД" придбало партію необробленої сировини у Філії "Мукачівське лісов

Українська універсальна біржа проводить прозорі та конкурентні торги за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали", а також здійснює контроль передачі реалізованої на торгах сировини покупцеві. Цим займаються Агенти біржі, які працюють в регіонах. Така процедура значно підвищує рівень виконання договорів.

Цього разу моніторинг відвантаження ресурсу провели на Закарпатті, де ТОВ "АСТУР ВУД" придбало партію необробленої сировини у Філії "Мукачівське лісове господарство" ДП "Ліси України". Для того, щоб між сторонами не виникло непорозумінь, представник Агента, покупця і продавця спільно оглянули придбану сировину. Звірили якість, породу, розміри та інші параметри зазначені у контракті. Всі показники відповідали заявленим й влаштовували нового власника деревини. Після огляду був складений відповідний акт.

"До постторгового сервісу, запровадженого на УУБ, входить контроль відвантаження реалізованого ресурсу покупцеві. Новий власник може з Агентом біржі оглянути придбаний товар й переконатися, що він відповідає його вимогам. Це значно допомагає уникнути непорозумінь між сторонами контракту й підвищує відсоток виконання договорів. На УУБ цей показник вже досяг 80%", – розповіла провідний фахівець ТОВ "ЗУТСБ" Євгенія Василечко (Агент УУБ).

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Теги: Українська універсальна біржа
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