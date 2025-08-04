Анатолій Чичкалюк — підприємець року за версією Ukrainian Business Award

Засновник компанії Netex Noex LLC, Анатолій Чичкалюк, став лауреатом престижної бізнес-премії Ukrainian Business Award у номінації "Підприємець року". Цю відзнаку він отримав за визначний прорив у сфері міжнародної електронної комерції, впровадження інноваційних систем автоматизації бізнесу та за активну підтримку українських підприємців за кордоном.

Щороку премія Ukrainian Business Award відзначає лідерів, які не лише демонструють високі фінансові показники, але й вносять суттєвий вклад у розвиток сучасної бізнес-культури, формуючи нові підходи до управління компаніями, масштабування й міжнародної інтеграції. У 2025 році ця нагорода була присуджена підприємцю, чия діяльність вийшла далеко за межі класичного e-commerce і стала прикладом інтелектуального підприємництва на глобальному рівні.

Компанія Netex Noex LLC, створена Анатолієм у США, за останні 12 місяців досягла обсягу продажів на платформі Amazon у розмірі 1,938 мільйона доларів США. Це на 236% більше порівняно з аналогічним попереднім періодом. Очікується, що вже до кінця 2025 року загальний оборот компанії перевищить позначку в 2,5 мільйона доларів завдяки мультиканальній моделі продажів, яка охоплює не лише Amazon, а й платформи Walmart і Shopify.

Стратегічною перевагою Netex Noex стала повна автоматизація процесів — від аналітики ринку до маркетингу й логістики. Компанія створила власну цифрову екосистему, що інтегрується з API провідних маркетплейсів. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни в попиті, мінімізувати ручну працю, знижувати витрати й масштабуватися з високою точністю. До ключових інструментів, що використовуються в моделі, належать автоматизований відбір товарів за ринковими трендами, власні алгоритми аналітики, динамічне ціноутворення, SEO-оптимізація, а також застосування UGC-маркетингу. У планах компанії — активне просування брендів через соціальні платформи TikTok та Instagram.

Окрім Netex Noex LLC, Анатолій Чичкалюк є засновником ще трьох компаній у США. Stellar Sky Consulting LLC — консалтингова фірма, що надає підтримку продавцям на Amazon у запуску та масштабуванні бізнесу. Optimism Auto LLC — автодилерська компанія з ліцензією, яка працює як на внутрішньому ринку США, так і займається експортом автомобілів до Європи й Центральної Азії. Synthetix Capital LLC — інвестиційна компанія, що спеціалізується на операціях з нерухомістю: придбання, ремонт і перепродаж житла. Цей проєкт наразі перебуває на етапі активного запуску.

З початку повномасштабної війни в Україні Анатолій активно підтримує підприємців, які постраждали від військових дій. Він надає безкоштовні консультації щодо виходу на Amazon, співпрацює з українськими фрилансерами та підрядниками, створює нові робочі місця й джерела стабільного доходу. Також бере участь у волонтерських ініціативах, пов’язаних із підтримкою ветеранів і постраждалих від бойових дій.

У професійному середовищі Анатолій Чичкалюк також відомий як автор наукових публікацій у галузі електронної комерції та бренд-менеджменту. Його статті опубліковані у виданнях Current Research та Colloquium-journal. Він є старшим членом міжнародної асоціації E-Commerce & Digital Marketing Association (ECDMA). У межах власної консалтингової компанії він допомагає підприємствам із різних країн — зокрема, України, Польщі, Казахстану, Вірменії — вийти на ринок США та успішно адаптуватися до його умов.

Історія Анатолія Чичкалюка — це приклад поєднання підприємницької інтуїції, системного мислення та щирого бажання бути корисним людям і країні навіть за тисячі кілометрів від дому.