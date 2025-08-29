Глава МЗС Туреччини: Росія більше не хоче контролювати чотири регіони України, просить два

Хакан Фідан (Фото:x.com/HakanFidan)

Росія нібито відмовилася від планів повністю контролювати чотири регіони України, частково окуповані з 2022 року. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю телеканалу TGRT Haber TV.

За його словами, під час третього раунду російсько-українських переговорів у Туреччині вперше були представлені конкретні позиції кожної зі сторін. Потім ці самі питання було порушено на зустрічі президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

"Скажу так: раніше росіяни мали намір захопити всі адміністративні кордони чотирьох областей. Зараз вони відмовилися від цих вимог і, за винятком одного місця, вони в них залишаються в межах ліній зіткнення", – сказав Фідан.

За його словами, йдеться про передання Росії 25–30% Донецької області, що залишилися не захопленими, а також утримання позицій по лінії зіткнення в Запорізькій області.

"Той факт, що вони сказали це і погодилися на те, що це буде гарантовано механізмом безпеки, насправді пропонує щось справді чудове. Це забезпечує основу для цієї війни, яка триває вже майже чотири роки. Є аспекти цього, які важко прийняти обом країнам, особливо українцям", – зазначив турецький міністр.

Водночас він зазначив, що якщо Україна втратить частину Донецької області, то це може ускладнити оборону решти територій регіону.