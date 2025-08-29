Глава МИД Турции: Россия больше не хочет контролировать четыре региона Украины, просит два
Россия якобы отказалась от планов полностью контролировать четыре региона Украины, частично оккупированных с 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TGRT Haber TV.
По его словам, во время третьего раунда российско-украинских переговоров в Турции впервые были представлены конкретные позиции каждой из сторон. Затем эти же вопросы были подняты на встрече президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
"Скажу так: ранее россияне намеревались захватить все административные границы четырех областей. Сейчас они отказались от этих требований и, за исключением одного места, они у них остаются в пределах линий соприкосновения", – сказал Фидан.
По его словам, речь идет о передаче России оставшихся незахваченных 25–30% Донецкой области, а также удержании позиций по линии соприкосновения в Запорожской области.
"Тот факт, что они сказали это и согласились на то, что это будет гарантировано механизмом безопасности, на самом деле предлагает что-то действительно замечательное. Это обеспечивает основу для этой войны, которая длится уже почти четыре года. Есть аспекты этого, которые трудно принять обеим странам, особенно украинцам", – отметил турецкий министр.
При этом он отметил, что если Украина потеряет часть Донецкой области, то это может усложнить оборону оставшихся территорий региона.
- По данным опроса КМИС от 10 июня, более половины украинцев против территориальных уступок России, но 38% готовы на этот шаг.
- 21 августа президент Зеленский заявил, что Путин знает, что выхода из Донбасса не будет, но не хочет заканчивать войну. Он сообщил Трампу, что диктатор РФ хочет "продать воздух".
- 27 августа опрос немцев показал, что 53% жителей Германии считают, что Украина должна отдать территории РФ для прекращения войны.
