Глава МИД Турции: Россия больше не хочет контролировать четыре региона Украины, просит два

Хакан Фидан (Фото:x.com/HakanFidan)

Россия якобы отказалась от планов полностью контролировать четыре региона Украины, частично оккупированных с 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TGRT Haber TV.

По его словам, во время третьего раунда российско-украинских переговоров в Турции впервые были представлены конкретные позиции каждой из сторон. Затем эти же вопросы были подняты на встрече президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

"Скажу так: ранее россияне намеревались захватить все административные границы четырех областей. Сейчас они отказались от этих требований и, за исключением одного места, они у них остаются в пределах линий соприкосновения", – сказал Фидан.

По его словам, речь идет о передаче России оставшихся незахваченных 25–30% Донецкой области, а также удержании позиций по линии соприкосновения в Запорожской области.

"Тот факт, что они сказали это и согласились на то, что это будет гарантировано механизмом безопасности, на самом деле предлагает что-то действительно замечательное. Это обеспечивает основу для этой войны, которая длится уже почти четыре года. Есть аспекты этого, которые трудно принять обеим странам, особенно украинцам", – отметил турецкий министр.

При этом он отметил, что если Украина потеряет часть Донецкой области, то это может усложнить оборону оставшихся территорий региона.