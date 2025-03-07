Анатолій Шкрібляк: Linden Luxury Residences встановив рекорди України

Linden Luxury Residences знову підтвердив свій найвищий статус у сфері елітної нерухомості, встановивши два національні рекорди України:

Найбільша ширина пандуса для заїзду в паркінг – 9,05 м.

Найбільший кут огляду з тераси пентхауса – 270 градусів.

Ці досягнення офіційно зафіксовані у Національному реєстрі рекордів України та підкреслюють масштабність проєкту, який поєднує передові архітектурні рішення та безпрецедентну увагу до комфорту мешканців.

Linden Luxury Residences, розташований в історичному кварталі Липки, вже здобув міжнародне визнання. Минулого року проєкт отримав головну нагороду за кращу будівлю року на престижній європейській премії CEEQA 2024. Це одна з найавторитетніших галузевих відзнак, що відзначає провідні проєкти нерухомості у 18 країнах Центральної та Південно-Східної Європи.

Також комплекс був визнаний "Кращим житловим комплексом класу LUXURY" за версією IBUILD 2019 – головної Всеукраїнської будівельної премії. А у 2020 році Linden здобув нагороду "Кращий проєкт житлової нерухомості України" від Commercial Property Awards.

Фото: Анатолій Шкрібляк, президент Budhouse Group

"Linden Luxury Residences – це не просто житловий комплекс, а символ нової епохи елітної нерухомості в Україні. Ми прагнули створити проєкт, який не тільки відповідатиме найвищим міжнародним стандартам, а й перевершуватиме їх. Встановлені рекорди – це ще один доказ того, що в Linden кожна деталь продумана до досконалості, а комфорт мешканців є нашою беззаперечною пріоритетністю," - прокоментував Анатолій Шкрібляк, президент Budhouse Group.

Особливістю Linden Luxury Residences є співпраця з провідними світовими дизайнерами та архітекторами. Інтер'єри зон загального користування розроблені відомою британською дизайнеркою Келлі Хоппен, а архітектурну концепцію створив Андрій Пашенько – один із найвідоміших українських архітекторів.

Інфраструктура комплексу:

Фітнес-центр і SPA-зона

Міні-кінотеатр і lounge-зони

Розважальна кімната для дітей

Підземний паркінг із розрахунком 2-3 паркомісця на квартиру

Панорамний сад із зоною відпочинку на даху.

"Ми створили унікальний простір, який поєднує архітектурну естетику, технологічні інновації та найкращий рівень сервісу. Linden Luxury Residences – це не просто місце для життя, а середовище, що надихає, дарує відчуття гармонії та відповідає очікуванням найвибагливіших клієнтів," – додав Анатолій Шкрібляк.

Завдяки інноваційним рішенням, Linden Luxury Residences не просто задає тренди у сфері елітного житла, а й стає новим еталоном якості в Україні.

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