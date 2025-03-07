Анатолий Шкрибляк: Linden Luxury Residences установил рекорды Украины

Элитный комплекс Linden Luxury отмечен за рекордную ширину пандуса и панорамный вид террасы, подчеркивающий его элитность.

Linden Luxury Residences вновь подтвердил свой самый высокий статус в сфере элитной недвижимости, установив два национальных рекорда Украины:

Самая большая ширина пандуса для заезда в паркинг – 9,05м.

Наибольший угол обзора с террасы пентхауса – 270 градусов.

Эти достижения официально зафиксированы в Национальном реестре рекордов Украины и подчеркивают масштабность проекта, объединяющего передовые архитектурные решения и беспрецедентное внимание к комфорту жителей.

Linden Luxury Residences, расположенный в историческом квартале Липки, уже получил международное признание. В прошлом году проект получил главную награду за лучшее здание года на престижной европейской премии CEEQA 2024. Это одна из самых авторитетных отраслевых наград, что отмечает ведущие проекты недвижимости в 18 странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Также комплекс был признан Лучшим жилищным комплексом класса LUXURY по версии IBUILD 2019 – главной Всеукраинской строительной премии. А в 2020 году Linden получил награду "Лучший проект жилой недвижимости Украины" от Commercial Property Awards.

Фото: Анатолий Шкрибляк, Фото: Анатолій Шкрібляк, президент Budhouse Group

"Linden Luxury Residences – это не просто жилой комплекс, а символ новой эпохи элитной недвижимости в Украине. Мы стремились создать проект, который не только будет соответствовать высоким международным стандартам, но и будет превосходить их. Установленные рекорды – это еще одно доказательство того, что в Linden каждая деталь продумана до совершенства, а комфорт жителей является нашей неоспоримой приоритетностью", – прокомментировал Анатолий Шкрибляк, президент Budhouse Group.

Особенностью Linden Luxury Residences является сотрудничество с ведущими мировыми дизайнерами и архитекторами. Интерьеры зон общего пользования разработаны известной британской дизайнером Келли Хоппен, а архитектурную концепцию создал Андрей Пашенко – один из самых известных украинских архитекторов.

Инфраструктура комплекса:

Фитнес-центр и SPA-зона

Мини-кинотеатр и lounge-зоны

Развлекательная комната для детей

Подземный паркинг с расчетом 2-3 паркоместа на квартиру

Панорамный сад с зоной отдыха на крыше.

"Мы создали уникальное пространство, сочетающее архитектурную эстетику, технологические инновации и лучший уровень сервиса. Linden Luxury Residences – это не просто место для жизни, а вдохновляющая среда дарит ощущение гармонии и отвечает ожиданиям самых взыскательных клиентов", – добавил Анатолий Шкрибляк.

Благодаря инновационным решениям Linden Luxury Residences не просто задает тренды в сфере элитного жилья, но и становится новым эталоном качества в Украине.

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