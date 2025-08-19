Асоціація "Біржові та електронні майданчики" взяла участь у засіданнях робочої групи ВРУ

Представники Асоціації "Біржові та електронні майданчики" долучилися до обговорення державної політики у сфері деревообробної, меблевої промисловості та ринку деревини

У серпні представники Асоціації "Біржові та електронні майданчики" долучилися до роботи виїзних форматів Робочої групи щодо державної політики у сфері деревообробної, меблевої промисловості та ринку деревини Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України під головуванням народного депутата Богдана Кицака.

Протягом заходів учасники відвідали низку провідних деревообробних і меблевих підприємств Закарпаття та Волині, серед яких ТОВ ВГСМ, меблева фабрика Pavlyk, фабрика "Ламелла", підприємство "К'Лен", GERBOR-HOLDING, сучасне лісопильне виробництво ТОВ "Верба ВВ" та інші. Під час зустрічей було продемонстровано приклади успішного виробництва меблів і деревних виробів для внутрішнього ринку та експорту в країни ЄС, обговорено питання доступу до сировини, екологічних обмежень і перспектив розвитку індустріальних парків.

Окрему увагу було приділено роботі Свалявського надлісництва ДП "Ліси України", де розглядалися питання дозвільної документації при рубках, протидії пожежам, а також проблеми забезпечення місцевих підприємств деревиною.

У рамках програми в Ужгороді відбувся круглий стіл на тему "Реформування ринку деревини: механізм поглиблення переробки деревини та створення доданої вартості для економіки України", у якому взяли участь народні депутати, представники Закарпатської ОВА та облради, Держлісагентства, Міністерства економіки, понад 30 деревообробних і меблевих компаній, а також галузеві асоціації. Обговорювалися ключові законодавчі ініціативи, впровадження європейських стандартів у лісовому господарстві та міжнародний досвід локалізації переробки деревини.

Для нас важливо бути безпосередніми учасниками таких виїзних заходів, адже ринок деревини потребує комплексних рішень – від прозорих механізмів торгівлі до створення умов для розвитку внутрішнього виробництва. Співпраця між бізнесом, парламентом та органами виконавчої влади є ключем до формування ефективної політики, яка дозволить українським підприємствам конкурувати на міжнародному рівні, - зазначили в асоціації "Біржові та електронні майданчики".

Учасники також наголосили, що в умовах європейської інтеграції України надзвичайно важливо, аби закони, які ухвалює парламент, були максимально гармонізовані з законодавством ЄС. Це дозволить не лише створити прозорі та конкурентні правила на внутрішньому ринку деревини, але й забезпечить українським виробникам стабільний доступ до європейських ринків.