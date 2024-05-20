Асоціація правників України запрошує на I Інвестиційний Форум
Асоціація правників України (АПУ) запрошує на I Інвестиційний Форум, який відбудеться 6-7 червня 2024 року в офлайн- та онлайн-форматах.
Захід стане майданчиком для обговорення перспективних інвестиційних можливостей та вирішення юридичних викликів у сферах, які важливі для подальшого сталого розвитку України.
На Форумі зберуться ключові стейкхолдери: іноземні інвестори, бізнесмени, урядовці, юристи.
Захід покликаний:
- висвітлити важливі юридичні аспекти, що впливають на бізнес та інвестиції в Україні;
- глибоко проаналізувати інвестиційний клімат України;
- розвіяти найпоширеніші міфи про ведення бізнесу в Україні;
- обговорити підготовку українського бізнесу до вступу країни в Європейський Союз;
- сфокусуватися на останніх юридичних змінах у таких секторах економіки, як аграрний, видобувний, енергетичний, оборонний;
- визначити наявні юридичні проблеми та презентувати практичні шляхи їх розв’язання.
Дати, місце проведення, мови заходу:
- 6 червня — онлайн (Zoom); англійська без перекладу;
- 7 червня — готель Hilton Kyiv, бул. Т. Шевченка, 30, м. Київ / онлайн (Zoom); українська.
Докладна програма заходу та інформація про вартість участі доступні за посиланням.
Реєстрація на подію — за цим посиланням.
Контактна особа з питань організації заходу та співпраці — Тетяна Осауленко, +38 063 792 30 99 (дзвінки через WhatsApp, Telegram, Viber), [email protected].
З питань акредитації представників ЗМІ звертайтесь до Дмитра Черетуна, [email protected].
До зустрічі на Форумі!