Асоціація правників України запрошує на I Інвестиційний Форум

Захід стане майданчиком для обговорення перспективних інвестиційних можливостей та вирішення юридичних викликів у сферах, які важливі для подальшого сталого розвитку України.

Асоціація правників України (АПУ) запрошує на I Інвестиційний Форум, який відбудеться 6-7 червня 2024 року в офлайн- та онлайн-форматах.

Захід стане майданчиком для обговорення перспективних інвестиційних можливостей та вирішення юридичних викликів у сферах, які важливі для подальшого сталого розвитку України.

На Форумі зберуться ключові стейкхолдери: іноземні інвестори, бізнесмени, урядовці, юристи.

Захід покликаний:

висвітлити важливі юридичні аспекти, що впливають на бізнес та інвестиції в Україні;

глибоко проаналізувати інвестиційний клімат України;

розвіяти найпоширеніші міфи про ведення бізнесу в Україні;

обговорити підготовку українського бізнесу до вступу країни в Європейський Союз;

сфокусуватися на останніх юридичних змінах у таких секторах економіки, як аграрний, видобувний, енергетичний, оборонний ;

; визначити наявні юридичні проблеми та презентувати практичні шляхи їх розв’язання.

Дати, місце проведення, мови заходу:

6 червня — онлайн (Zoom); англійська без перекладу;

— онлайн (Zoom); англійська без перекладу; 7 червня — готель Hilton Kyiv, бул. Т. Шевченка, 30, м. Київ / онлайн (Zoom); українська.

Докладна програма заходу та інформація про вартість участі доступні за посиланням.

Реєстрація на подію — за цим посиланням.

Контактна особа з питань організації заходу та співпраці — Тетяна Осауленко, +38 063 792 30 99 (дзвінки через WhatsApp, Telegram, Viber), [email protected].

З питань акредитації представників ЗМІ звертайтесь до Дмитра Черетуна, [email protected].

До зустрічі на Форумі!