Auchan Україна оголосила про грантову програму для виробників під час форуму LOCAL UKRAINE 3.0

Під час події Auchan також оголосив про фінансову підтримку ТМ "Вогняр" та ТМ "Famberry", які втратили склади та продукцію внаслідок ворожих атак

У Києві відбувся третій національний форум фермерів LOCAL UKRAINE 3.0 — ініціатива, яка стала вже традиційною платформою для ефективного діалогу між локальними виробниками, ритейлом та державою. Форум продовжив місію, започатковану Auchan у 2023 році, та запропонував нові інструменти для навчання і фінансової підтримки виробників.

"LOCAL UKRAINE — це про системний розвиток, навчання та масштабування українських виробників. З метою розвивати українську економіку, ми прагнемо створювати не лише умови для співпраці, а й реальні стимули для зростання крафтярів. Саме тому в межах LOCAL UKRAINE 3.0 ми запускаємо грантову програму для фермерів: 100 000 гривень для фіналіста та 50 000 гривень для півфіналіста – це підтримка для тих, хто робить вклад у продовольчу незалежність України", — зазначила CEO Auchan Україна Марта Труш.

Під час панельної дискусії, модерованої CEO Асоціації ритейлерів України Оксаною Приходько, Тарас Висоцький — заступник Міністра економіки України, Юлія Кіріллова — заступниця Міністра у справах ветеранів України, та Алла Ковалевська — комерційна директорка Auchan Україна обговорили інтеграцію малих виробників у національні торговельні мережі, підтримку ветеранського бізнесу та впровадження сталих практик. Учасники зійшлися на думці, що лише системна співпраця держави, бізнесу та ритейлу може забезпечити довготривале зростання українського виробництва.

Під час події Auchan також оголосив про фінансову підтримку ТМ "Вогняр" та ТМ "Famberry", які втратили склади та продукцію внаслідок ворожих атак.

Окрім того, Auchan презентував AI-помічника — чат-бот (https://linktw.in/qzMIxQ) на базі штучного інтелекту, який допомагає виробникам швидко знайти відповіді на всі запитання щодо співпраці. Достатньо написати: "Хочу на полиці Auchan" — і система підкаже, з чого почати.

На завершення форуму — дегустація крафтової продукції, нетворкінг, перші перемовини між виробниками та ритейлом, а також презентація французьких вин та сирів власного імпорту Auchan.

LOCAL UKRAINE 3.0 став платформою, що поєднала практичні знання, реальні кейси та можливості для розвитку локальних виробників, створивши підґрунтя для сталого зростання українського продовольчого сектору навіть в умовах складної економічної ситуації.

Якщо вам не вдалось відвідати подію, доступний запис трансляції за посиланням: https://www.youtube.com/live/GdbKVQfehxQ?si=b3oUpgpA5zgD3Np6