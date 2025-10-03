Auchan Україна організувала регіональний форум фермерів Local Ukraine

ЛОДА, ритейл і виробники говорили про партнерство та зростання

У Львові пройшов регіональний Local Ukraine – форум фермерів Львівщини, організований Auchan Україна за підтримки Львівської обласної державної адміністрації. Подія зібрала малих агровиробників, представників влади та ритейлу для предметної розмови про співпрацю, скорочення ланцюга "виробник–споживач" і розвиток локальної економіки.

Офіційна частина відбулась за участі Львівської обласної військової адміністрації, після чого учасники продовжили спілкування під час нетворкінгу, екскурсії магазином та дегустації локальних продуктів.

Серед спікерів — представники ЛОДА, Auchan Україна, а також локальні виробники: ТМ "Дідусеві ягоди", ТМ "Палиночка", компанія PALKO. На панельних дискусіях обговорили практичні умови виходу на полиці мережевого ритейлу, стандарти якості, логістику та маркетингову підтримку. Виробники презентували власні кейси та налагоджували прямі контакти із закупівельниками мережі.

Марта Труш, СЕО Auchan Україна: "Форум Фермерів Львівщини— частина національної ініціативи Local Ukraine. Ми вже третій рік поспіль послідовно будуємо через Local Ukraine діалог "влада — бізнес — виробник". Таким чином ми чуємо реальні потреби фермерів і разом прибирати бар’єри на шляху до полиці. Для нас це щоденна робота з метою розвитку, стандартів ЄС та довгострокового партнерства з виробниками".

Юрій Бучко, заступник голови ЛОДА: "Нам важливо, щоб продукція місцевих виробників була якмога ближче до споживача. Форум фермерів Львівщини Local Ukraine — це не лише дискусія. Це ще одна можливість для фермерів розширити ринки збуту, знайти нових партнерів та укласти угоди з великою торговельною мережею".

Алла Ковалевська, комерційна директорка Auchan Україна: "Коли влада, бізнес і виробники працюють в одному векторі, рішення приймаються швидше, а бар’єри зникають. Ми вдячні ЛОДА за системний діалог і підтримку — завдяки цьому локальні фермери впевненіше виходять на полиці, а українці отримують якісний продукт від фермерів Львівщини".

Auchan Україна вже третій рік поспіль створює платформу для прямого діалогу між владою, бізнесом та виробниками. Наступна подія відбудеться 26 листопада в м.Києві – національний форум фермерів Local Ukraine.