АЮК розширив Global Management трьома концентраціями

Цього року Амерікан Юніверсіті Київ розширює можливості магістерської програми Global Management та пропонує для майбутніх студентів три нові концентрації – Global Affairs, Global Entrepreneurship та Global Leadership and Strategy.

Концентрація Global Affairs зосереджена довкола взаємодії бізнесу, держави та глобальних ринків. Вона спеціально розроблена для студентів, націлених на менеджерські посади в державних установах, міжнародних організаціях і великих компаніях.

Global Entrepreneurship – сконцентрована на глобальному підприємництві та особливостях роботи міжнародних ринків. Вона спрямована на студентів, які зацікавлені у започаткуванні власного бізнесу або шукають додаткових знань та навичок з підприємництва.

Третя концентрація, яка розширює можливості магістерської програми Global Management – це Global Leadership and Strategy. У її фокусі – вивчення інструментів прийняття рішень, управління змінами та реалізації стратегій. Навчаючись за цією концентрацією, студенти вдосконалять навички зі стратегічного мислення та прийняття рішень в умовах невизначеності, набудуть впевненості в оцінці ризиків та дослідженні можливостей.

Загалом АЮК пропонує навчання за 3-ма магістерськими напрямками: Master of Global Management, Master of Software Engineering, Master of Technology Leadership&AI.

Ці магістерські програми орієнтовані на тих, хто націлений на швидке кар’єрне зростання в будь-якій сфері, на злет власного бізнесу, на розширення своєї кваліфікації чи зміну сфери діяльності через другу освіту, самовдосконалення в англомовному середовищі. Маючи на старті різноманітні компетенції та досвід у різних сферах, випускники магістерської програми розвивають свій рівень від менеджерів до директорів, від мідл-сегменту до топ-менеджменту, від підприємців у своїй сфері до глобального міжнародного бізнесу. Це люди, які будуть в авангарді інновацій, розвитку технологій та глобалізації.

Студенти-магістри АЮК також можуть отримати диплом Arizona State University, пройшовши офлайн або онлайн навчання в одному з найбільших університетів США, який є партнером АЮК. По закінченні навчання магістри отримують подвійний диплом AUK-ASU.

У 2024 році перші 32 випускники – магістри Global Management АЮК, успішно завершили навчання та здобули подвійні дипломи. Серед них – Оксана Ткачук і Антон Соловйов.

Оксана Ткачук, MarketingandTradeMarketingDirector в IDSUkraine, магістерка АЮК: "Навчання в Arizona State University розширило контекст до глобального та крос-культурного рівня завдяки взаємодії з міжнародними студентами та американськими викладачами, чиї книжки та дослідження вивчають в різних країнах світу. Ми досліджували, вирішували та обговорювали найсвіжіші кейси світових компаній, таких як Amazon, Netflix, Boeing, Disney у Thunderbird School of Management. Навчання в АЮК та ASU дало потужну практичну складову для вирішення питань, актуальних для сьогодення".

Антон Соловйов, TreasuryandFinancialExpert в METGroup, магістр АЮК: "Навчання для сформованих фахівців, які працюють і мають багато життєвих зобов’язань – це своєрідний спортивний забіг, прокачка всіх м’язів, що виводить тебе на зовсім новий рівень розуміння бізнесу і глобальних світових процесів. Як і у спорті, після великих навантажень, ти виходиш оновленим, наповненим новими знаннями і вміннями, ще ціннішим на ринку праці. Тобто, людиною, яка може більше".

Також студенти АЮК, які здобувають магістерську і бакалаврську освіту, мають можливість проходити оплачуване стажування в великих компаніях США, набиратися практичного досвіду для майбутньої стрімкої кар’єри в Україні.