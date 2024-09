Бізнес пліч-о-пліч з іноземцями: Амерікан Юніверсіті Київ навчить будувати міжнародну кар’єру

З 15 жовтня в American University Kyiv стартує короткостроковий курс Global Leadership у рамках "Навчання впродовж життя". Лише за сім тижнів ви дізнаєтеся, як побудувати успішну кроскультурну команду, підвищити власний кар’єрний потенціал у міжнародній компанії, вдало масштабувати бізнес за кордон.

Сьогодні всі в Україні та на Заході усвідомлюють, що рух України до євроінтеграції є неповоротний. За англійською мовою офіційно закріплено статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, міжнародні інвестори поступово поглиблюють зв’язки з українським ринком, а українські бізнесмени дедалі більше розширюють співпрацю з партнерами за кордоном. Українці отримують безліч можливостей, приєднуючись до міжнародних команд або організацій всередині країни, але водночас можуть почуватися невпевнено, стикаючись з культурними відмінностями, різними менталітетами та цінностями.

Усе це приводить до розуміння: щоб просувати себе в професійному міжнародному середовищі, потрібно вміти орієнтуватися в різних культурах і бізнес-середовищах, виставляти пріоритети, досягати взаєморозуміння, незалежно від культурної приналежності членів команди.

Цей 7-тижневий онлайн-курс допоможе подолати "труднощі асиміляції" та відчувати себе впевнено у будь-якому кроскультурному середовищі. Ви зможете підвищити свій кар’єрний потенціал, ефективно керувати віддаленими та різнокультурними командами, легко вести перемовини та згладжувати конфлікти.

"Відмінність менталітетів позначається на тому, наскільки по-різному ми підходимо до управління командами, будуємо відносини з партнерами, колегами і підлеглими, сприймаємо і розв’язуємо конфліктні ситуації. Багато років співпраці з представниками різних континентів: американцями, європейцями, африканцями, лише переконало мене в тому, що культурний аспект є чи не найсуттєвішим у побудові ефективного бізнесу, - наголошує Артем Ключников, РhD з організаційного лідерства та викладач програми Global Leadership. – Тому так важливо вміти орієнтуватися в контексті різних культур, щоб краще розуміти ділових партнерів з інших країн; навчитися формулювати стратегії ефективного керівництва глобальними командами, ставити спільні цілі та ефективно керувати ними крізь відстані".

Global Leadership чудово підходить для професіоналів, які працюють із міжнародними стейкхолдерами: від фахівців, які будують кар'єру в міжнародних організаціях, до керівників і підприємців, що працюють на глобальних ринках. Вона також буде корисною для державних службовців та волонтерів, які прагнуть налагодити відносини з іноземними урядами, донорськими організаціями чи міжнародними ініціативами.

Курс Global Leadership представлений у форматі Lifelong Learning (LLL) – навчання впродовж життя. Підхід LLL став трендовим у всьому світі, адже є максимально ефективним для людей, які прагнуть у найкоротші строки підвищити рівень своїх знань або опанувати нову професію, при цьому продовжуючи повноцінно працювати.

В основу курсу покладено сертифікатну програму Global Leadership and Management Essentials від Thunderbird School of Global Management by Arizona State University. Вона має попит серед студентів в усьому світі, була десятки разів апробована та отримала безліч схвальних відгуків. Зокрема, від українських студентів, які раніше пройшли цей курс від АЮК.

Усі заняття проходитимуть винятково англійською в онлайн-форматі. Випускники програми Global Leadership отримають сертифікат, акредитований American University Kyiv. До 1 жовтня діє знижка 10%.