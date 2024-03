Builders Ukraine за сприяння PR Army закликала ООН повернути депортованих Росією українських дітей

Американська ініціатива Builders Ukraine за сприяння громадської організації PR Army збирає підписи під петицію до ООН із закликом вимагати від Росії повернути примусово депортованих дітей України. Ініціатива реалізується в межах кампанії Where Are Our People?

За даними Регіонального центру прав людини, від 24 лютого 2022 року російські окупанти депортували понад 250 тис. дітей з тимчасово окупованих територій України, що є прямим порушенням Четвертої статті Женевської конвенції. Україна ідентифікувала 19 546 з них та змогла повернути 388. З кожним днем знайти неповнолітніх українців стає все складніше: Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що на повернення знадобиться щонайменше 55 років за наявних механізмів. Росія не погоджується надати списки імен і місце перебування дітей, якщо міжнародний тиск на них не посилиться.

"Результатом нашої співпраці з Builders Ukraineстало те, що в ООН вперше заслухали свідчення дітей, що пережили депортацію. Їхня хоробрість, коли вони розповідали про жахи свого викрадення, зворушила багатьох до сліз, зокрема перекладачів і дипломатів з різних країн. Історії цих дітей підкреслюють нагальну потребу в міжнародному тиску на Росію та конкретних кроках, аби Україні повернути депортованих неповнолітніх. Утім, загальна репатріація наразі неможлива до повної перемоги України на полі бою та дієвих кроків ООН у правовому полі", – сказала Христина Шкудор, адвокаційна менеджерка PR Army.

Численні задокументовані злочини свідчать, що Росія продовжує примусово депортувати українських дітей, багато з яких належать до соціально малозахищених груп населення — сироти, позбавлені батьківської опіки та неповнолітні, які втратили батьків чи опікунів під час бойових дій. За даними дослідників адвокаційної кампанії Where Are Our People?, діти піддаються активному перевихованню в місцях утримання та мілітаризації. Ці дії з боку Росії мають геноцидний характер.

"Builders Ukraine запустили петицію, щоб закликати ООН вимагати від Росії звільнити та безпечно повернути всіх депортованих дітей України. Без міжнародного тиску та механізму повернення десятки тисяч примусово переміщених неповнолітніх можуть так ніколи й не повернутися додому. Ми не можемо нічого не робити. Ми маємо втрутитися і репатріювати цих дітей", – наголосила Марієт Хаммел, представниця Builders Ukraine.

Builders Ukraine просять міжнародну спільноту долучитися до підпису петиції та її розголосу в соціальних мережах з використанням хештегу #releasethechildren. Таким чином ініціатори прагнуть спонукати ООН надати пріоритет безпечному поверненню депортованих українських дітей; примусити Росію їх зареєструвати в Міжнародному комітеті Червоного Хреста; долучити відповідні організації, зокрема ЮНІСЕФ і Міжнародний Червоний Хрест, організувати скоординовану репатріацію всіх викрадених дітей України.

Петицію можна підписати за посиланням. Наразі необхідно зібрати 100 тис. підписів, щоб її розглянули в ООН.





Довідка.

Builders Ukraine – програма, яка покликана залучити американську підтримку мужньої боротьби України за свободу та демократію проти руйнівного авторитаризму. Співголовами ініціативи є актор Лів Шрайбер, шеф-кухар Хосе Андрес, полковник Олександр Віндман, засновник KIND Snacks Даніель Любецький та Гаррі Каспаров.

PR Army – незалежна неприбуткова організація українських експертів з комунікації. Команда працює зі світовими медіа та зв’язує українських свідків війни, офіційних осіб та експертів із різних тем із міжнародними журналістами. Місія PR Army – допомогти Україні виграти інформаційну війну проти РФ та побудувати імідж України як демократичної та незалежної європейської країни. Запущена через кілька годин після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Where Are Our People? (WAOP) – глобальна кампанія PR Army, яка має на меті розкрити сплановану Росією політику насильницької депортації українців, висвітлити тему в дискурсі та закликати до необхідності постійного тиску на Росію та світові правозахисні організації до повернення депортованих.