Чим небезпечна катаракта ока? Причини появи, симптоми та лікування очного захворювання

Ця патологія викликає зміни у структурі кришталика, що призводить до його помутніння та погіршення зору. Основна небезпека полягає в тому, що вона непомітна на ранніх стадіях, і коли стають очевидними прояви захворювання, ситуація може бути критичною. Щоб запобігти цьому, офтальмологи рекомендують вчасно проходити обстеження і в разі потреби одразу поміняти кришталик та не відкладати операцію на потім. Важливо усвідомлювати, що бездіяльність щодо цього захворювання може призвести до непоправних наслідків та повної сліпоти.

Як розпізнати перші ознаки катаракти?

Якщо ви помітили, що ваш зір стає розмитим або неясним і об’єкти при цьому можуть мати розпливчастий або затемнений вигляд, ніби ви дивитеся крізь запітнілі стекла, це може свідчити про початковий розвиток очного захворювання. Серед перших ознак катаракти ока також можуть бути:

погіршення нічного зору;

чутливість до яскравого світла;

зміна колірного сприйняття (кольори можуть здаватися блідішими чи менш насиченими, ніж раніше);

зміна рефракції.

На якому етапі потрібна діагностика катаракти?

Кришталик у нормальному стані — це прозорий білок, який видозмінює свої сполуки з розвитком хвороби в білі згустки. І внаслідок цього людина бачить наче через туманне скло. Катаракта може вразити будь-кого, але найчастіше до неї схильні люди старшого віку.

Зустрічається і вроджена форма патології. Це рідкісний стан, при якому дитина народжується з помутнінням кришталика. Такі діти перебувають під постійним наглядом лікаря-офтальмолога.

Щоб уникнути розвитку катаракти, кожна людина має щорічно проходити перевірку гостроти зору та контроль стану очей. Результативною є діагностика катаракти лише за допомогою апаратного обстеження, що дає можливість визначити захворювання на ранніх стадіях. У цей період симптоми непомітні та проявляються слабко, що ускладнює своєчасне визначення патології. Але вже на цьому етапі рекомендується операція на катаракту, адже відновити прозорість кришталика медикаментами неможливо. Якщо не займатися лікуванням професійно, можливий розвиток ускладнень у вигляді вторинної глаукоми, відшарування сітківки. "Перезріла" катаракта веде до повної сліпоти.

Якими методами відбувається лікування катаракти ока?

Деякі люди помилково вважають, що катаракта лікується терапевтичними методами чи за допомогою народної медицини. Але насправді тканини кришталика змінюються безповоротно. Сучасна медицина рекомендує провести заміну кришталика на штучний хірургічним шляхом. Залежно від індивідуальних особливостей організму, наявності супутніх захворювань, хірург-офтальмолог підбирає тип імплантату. Деякі лінзи забезпечують лише далекий зір, вимагаючи носіння окулярів для ближнього, інші — мультифокальні — дають можливість бачити добре на будь-якій відстані.

Яка вартість операції з видалення катаракти?

Передовим центром з лікування захворювань очної системи вважається офтальмологічна клініка GlazGo. Центр розташований у Білій Церкві та Вишневому, куди зручно добиратися жителям столиці, пацієнтам з усієї Київської області та прилеглих районів. Якість обслуговування тут відповідає столичній, що робить клініку зручною для тих, хто шукає доступну та якісну лікарську допомогу. У ході діагностики хірург-офтальмолог клініки GlazGo оцінює:

Стадію захворювання: від початкової до перезрілої катаракти. Необхідну модель імплантату: тип лінзи залежить від індивідуальних особливостей пацієнта. Супровідну медичну підтримку під час операції: тип анестезії та присутність інших фахівців. Потребу в додатковому лабораторному обстеженні пацієнта: деякі стани вимагають додаткової здачі аналізів для безпечного перебігу операції.

На видалення катаракти ціна для кожного пацієнта індивідуальна, і про неї можна дізнатися тільки після очного огляду в офтальмолога. Рекомендуємо не відкладати відвідування лікаря, адже ваш зір — це ваші можливості та якість життя!