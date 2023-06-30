Чем опасна катаракта глаза? Причины появления, симптомы и лечение глазного заболевания

Эта патология вызывает изменения в структуре хрусталика, приводя к его помутнению и ухудшению зрения. Основная опасность заключается в том, что она незаметна на ранних стадиях, и когда становятся очевидными проявления заболевания, ситуация может быть критической. Для того чтобы это предотвратить, офтальмологи рекомендуют вовремя проходить обследования и при необходимости сразу поменять хрусталик и не откладывать операцию на потом. Важно осознавать, что бездействие к этому заболеванию может привести к невосполнимым последствиям и полной слепоте.

Как распознать первые признаки катаракты?

Если вы заметили, что ваше зрение становится размытым или неясным, и объекты при этом могут выглядеть расплывчатыми или затемненными, как если бы вы смотрели сквозь запотевшие стекла, это может свидетельствовать начальному развитии глазного заболевания. Также среди первых признаков катаракты глаза могут быть:

ухудшение ночного зрения;

чувствительность к яркому свету;

изменение цветового восприятия (цвета могут казаться бледнее или менее насыщенными, чем раньше);

изменение рефракции.

На каком этапе нужна диагностика катаракты?

Хрусталик в нормальном состоянии — это прозрачный белок, который видоизменяет свои соединения с развитием болезни в белые сгустки. И вследствие этого человек видит словно через туманное стекло. Катаракта может поразить любого, но чаще всего подвержены ему люди старшего возраста.

Встречается и врожденная форма патологии. Это редкое состояние, при котором ребенок рождается с помутнением хрусталика. Такие дети находятся под постоянным наблюдением врача-офтальмолога.

Чтобы избежать развития катаракты, каждый человек должен ежегодно проходить проверку остроты зрения и контроль состояния глаз. Результативна диагностика катаракты только с помощью аппаратного обследования, что позволяет определить заболевание на ранних стадиях. В этот период симптомы незаметны и проявляются слабо, что усложняет своевременное определение патологии. Но уже на этом этапе рекомендуется операция на катаракту. Ведь восстановить прозрачность хрусталика медикаментами невозможно. Если не заниматься лечением профессионально, возможно развитие осложнений в виде вторичной глаукомы, отслойки сетчатки. "Перезрелая" катаракта ведет к полной слепоте.

Какими методами происходит лечение катаракты глаза?

Некоторые люди ошибочно считают, что катаракта лечится терапевтическими методами или с помощью народной медицины. Но на самом деле, ткани хрусталика изменяются безвозвратно. Современная медицина рекомендует провести замену хрусталика на искусственный хирургическим путем. В зависимости от индивидуальных особенностей организма, наличия сопутствующих заболеваний, хирург-офтальмолог подбирает тип имплантата. Некоторые линзы обеспечивают только дальнее зрение, требуя ношения очков для ближнего, другие — мультфокальные — позволяют видеть хорошо на любом расстоянии.

Какая стоимость операции по удалению катаракты?

Передовым центром по лечению заболеваний глазной системы считается офтальмологическая клиника GlazGo. Центр находится в Белой Церкви и Вишневом, куда удобно добираться жителям столицы, пациентам из всей Киевской области и прилегающих районов. Качество обслуживания здесь соответствует столичному, что делает клинику удобной для тех, кто ищет доступную и качественную врачебную помощь. В ходе диагностики хирург-офтальмолог клиники GlazGo оценивает:

Стадию заболевания: от начальной до перезревшей катаракты. Необходимую модель имплантата: тип линзы зависит от индивидуальных особенностей пациента. Сопроводительную медицинскую поддержку во время операции: тип анестезии и присутствие других специалистов. Потребность в дополнительном лабораторном обследовании пациента: некоторые состояния требуют дополнительной сдачи анализов для безопасного хода операции.

На удаление катаракты цена для каждого пациента индивидуальна, и о ней можно узнать только после очного осмотра у офтальмолога. Рекомендуем не откладывать посещение врача, ведь ваше зрение — это ваши возможности и качество жизни!