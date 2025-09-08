Дефіцит сировини є основною проблемою функціонування ринку деревини у 2025 році

В таких умовах саме біржова торгівля залишається ключовим інструментом, що забезпечує прозорість та рівний доступ до ресурсів

На ринку деревини дедалі гостріше відчувається дефіцит сировини. Саме це призводить до зростання цін на біржових торгах та створює ризики для стабільної роботи деревообробних і меблевих підприємств.

Про це говорили на засіданні круглого столу "Торги деревиною 4 кварталу 2025 року", який 5 вересня організувала Федерація роботодавців України разом із народними депутатами Богданом Кицаком та Олександром Ковальчуком. Участь у заході взяли представники деревообробних і меблевих підприємств, профільних асоціацій та галузевих об’єднань.

— Сьогодні основною проблемою ринку є стрімке зростання цін, спричинене дефіцитом сировини. Це питання потребує невідкладного вирішення. Водночас існує й проблема недобросовісних покупців, однак її можна ефективно усунути шляхом запровадження реєстру деревообробників та ухвалення Закону "Про ринок деревини", де такі механізми вже передбачені, – зазначив В’ячеслав Берін, директор ТОВ "Веселі бобри".

Значне перевищення попиту над пропозицією демонструють і результати біржових торгів необробленою деревиною. У таких умовах саме біржова торгівля залишається ключовим інструментом, що забезпечує прозорість та рівний доступ до ресурсів.

— Товарні біржі постійно перебувають в діалозі з деревообробниками, як з представниками малого, так і великого бізнесу. Потрібно усвідомлювати, що їх проблеми, потреби та побажання часто бувають різними та навіть протилежними один одному. І біржі намагаються це враховувати. Саме тому, на запити ринку, постійно впроваджуються нові інструменти, як, наприклад, торги за довгостроковими контрактами. Учасники цих торгів вже встигли оцінити їх переваги. Скоріше прийняття відповідного закону сприятиме вирішенню великої кількості ключових задач, –зазначив Олег Падалка, директор Асоціації "Біржові та електронні майданчики".

Раніше зазначалося, що довгострокові (форвардні) контракти дають можливість деревообробникам сміливо укладати експортні угоди з продажу вже своєї продукції, оскільки вони будуть впевненні, що для їх виконання в них буде стабільне забезпечення сировиною за фіксованими умовами.

Під час обговорення учасники оцінили проблеми, що викликані зменшенням кількості заготівлі ресурсу, проаналізували вплив цього факту на забезпечення підприємств у 2025–2026 роках та сформували пропозиції й зауваження для Прем’єр-міністра, Міністерства економіки, Міністерства довкілля та сільського господарства, а також Верховної Ради України.

Присутні висловили підтримку подальшому вдосконаленню механізмів продажів, зокрема шляхом ухвалення Закону "Про ринок деревини" та запровадження єдиного реєстру деревообробників.