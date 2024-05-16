ДП "Ліси України" показує гарний результат з виконання договорів купівлі-продажу деревини

Загальний рівень виконання договорів купівлі-продажу деревини ДП "Ліси України" станом на першу половину II кварталу поточного року складає майже 47%.

Українська універсальна біржа приділяє велику увагу виконанню договорів сторонами контракту, адже від цього фактора залежить стійкість та стабільність ринку і впевненість його учасників у надійності проведення операцій з купівлі-продажу.

Для публічності інформації УУБ впровадила практику публікації аналітичних даних з виконання договорів з продажу деревини. Завдяки ним можна дізнатися про обсяг реалізованої деревини, географію продажів, відсоток виконання та невиконання договорів по областях, частку виконання чи невиконання контрактів по групах продавців зокрема й Офісів ДП "Ліси України".

Згідно з даними за першу половину II кварталу поточного року станом на 16 травня Північний лісовий офіс реалізував найбільше деревини – 325 193,07 м3, фактично відвантажено 141 917,67 м3, що складає 43,64% від загальної кількості.

Поліський лісовий офіс продав 266 978,00 м3 ресурсу, фактично відвантажено 134 058,63 м3, це 50,21% від загальної кількості.

Карпатський лісовий офіс реалізував 264 952,00 м3 сировини, фактично відвантажено 121 282,88 м3, що складає 45,78% від загальної кількості.

Столичний лісовий офіс продав 166 519,04 м3 деревини, фактично відвантажено 84 764,00 м3, це 50,90% від загальної кількості.

Центральний лісовий офіс реалізував 145 539,13 м3 ресурсу, фактично відвантажено 69 771,83 м3, що складає 47,94% від загальної кількості.

Слобожанський лісовий офіс продав 66 896,06 м3 сировини, фактично відвантажено 27 832,12 м3, це 41,61% від загальної кількості.

Східний лісовий офіс реалізував 3 390,00 м3 деревини, фактично відвантажено 959,45 м3, що складає 28,30% від загальної кількості.

Південний лісовий офіс продав 370,00 м3 ресурсу, фактично відвантажено 160,92 м3, це 43,49% від загальної кількості.

Подільський лісовий офіс реалізацію не проводив.

"За першу половину II кварталу станом на 16 травня Офіси ДП "Ліси України" показують гарний результат щодо виконання контрактів з продажу деревини. Цьому сприяє моніторинг виконання договорів, робота над підвищенням взаємовідповідальності учасників торгів, супроводження чинних контрактів, консультації учасників ринку, контроль передачі реалізованої сировини покупцеві на місцях та контроль графіків постачання. Ми сподіваємося по закінченню кварталу цей показник буде складати понад 90%", – зазначає Володимир Тристан, заступник директора УУБ з моніторингу біржових договорів, виконання біржових угод та біржових договорів.