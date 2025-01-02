FRUIT TIME: успіхи під час війни та нагорода Business of the Year Awards 2024

Український бізнес демонструє неймовірну стійкість, незважаючи на тривалу повномасштабну війну. Вистояли і продовжують розвиватися найбільш гнучкі компанії, які працюють відкрито і злагоджено. Серед них FRUIT TIME — імпортер екзотичних фруктів, свіжих овочів, ягід, салатів, горіхів та грибів з доставкою в житлові будинки й заклади сегменту HoReCa.

Компанія FRUIT TIME не лише впоралася з викликами воєнного часу, а й спромоглася залишитися серед перших на ринку. У 2023-му їй вдалося збільшити виручку та досягти найбільшого річного чистого прибутку за всю свою історію. У 2024-му ж дистриб’ютор отримав престижну нагороду — звання "BUSINESS OF THE YEAR 2024" у премії UKRAINIAN BUSINESS AWARD.

UKRAINIAN BUSINESS AWARD визнає найкращі досягнення в українському бізнесі. Отримання цієї премії відображає вищий рівень ефективності усієї діяльності компанії.

"Стати бізнесом року — неймовірна честь для всієї команди FRUIT TIME. Ми докладаємо багато зусиль, аби надавати своїм клієнтам найкращий сервіс і бути корисними для своєї країни. Я впевнений, що попереду на нас чекає ще багато нових досягнень", — коментує нагороду Дмитро Осипов, засновник компанії.

Свою діяльність FRUIT TIME розпочав у 2008 році у Харкові, де став першим дистриб'ютором з доставки свіжих фруктів і овочів для ресторанного бізнесу. Зараз імпортер займає 75% ринку в місті. У 2014 році з'явилася філія в Києві, де дистриб'ютор швидко охопив 50% ринку. У 2015 році — склад в Дніпрі, де компанія також зайняла лідируючі 40% ринку.

Зараз FRUIT TIME співпрацює з більш 2000 партнерів HoReCa в Україні. Серед них супермаркети: Сільпо, МегаМаркет, Епіцентр; ресторани: Egersund, One Gogi, Roadhouse, Nikas, Chalet Equides, Тісто, сир і тітка Белла; кафе-кондитерські: Кулиничі, Namelaka, Honey; готелі: InterContinental, Premier Palace, Radisson; мережі: Львівські круасани, Япіко, OSAMA Sushi, First Line Group, La Famiglia, Enjoy Group.

Партнери HoReCa і клієнти роздрібу обирають FRUIT TIME за якісний різноманітний асортимент та професійний сервіс. Імпортер пропонує широкий вибір свіжих овочів та фруктів, грибів, зелені, у тому числі екзотичних. Завдяки великій мережі перевірених українських та іноземних постачальників, менеджери компанії можуть цілий рік забезпечувати ресторани ексклюзивними продуктами. За роки розвитку власного прямого імпорту FRUIT TIME заслужив репутацію надійного партнера у постачальників з ЄС та інших країн, тому відвантаження з-за кордону здійснюються для нього на пріоритетній основі.

Більше 15 років досвіду у сфері доставки продуктів харчування допомагає FRUIT TIME надавати чудовий сервіс. Якість і безпечність завжди в пріоритеті. Компанія дотримується міжнародних норм зберігання та транспортування товарів. Овочі та фрукти мають сертифікати якості, зокрема, міжнародний сертифікат НАССР, проходять додаткове сортування та перевірку на складі, зберігаються з урахуванням товарного сусідства і санітарних норм. Адресна доставка та доставка в заклади здійснюється спеціально обладнаними автомобілями з власного автопарку компанії.

Лідируючі позиції на ринку FRUIT TIME неодноразово підтверджував авторитетними відзнаками. Компанія двічі ставала переможницею всеукраїнської премії "Вибір країни": у 2022 році — у номінації "Кращий інтернет-магазин овочів і фруктів м.Києва", а у 2023 році — "Найкращий дистриб'ютор овочів та фруктів в сегменті HoReCa".

Високу планку досягнень тримають керівники й співробітники FRUIT TIME. Директор компанії Ігор Столбовой має відзнаку "Професіонал року 2022" від премії "Вибір країни". Засновник Дмитро Осипов є переможцем UBA 2020 в номінації "Підприємець року", а також "Професіонал року 2019", "Професіонал року 2023" та "Золоті руки Top Ukrainian Award 2022". У 2024-му "За високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток компанії" журі премії UBA відзначило Дмитра Осипова та завідувача складу в Києві — Корнєя Івана.



"Кожна особиста нагорода — це насправді досягнення усього колективу. Усі наші співробітники працюють чесно, справедливо і старанно. Команда FRUIT TIME — наша найбільша цінність і досягнення", — говорить Ігор Столбовой.

З першого дня війни FRUIT TIME веде активну волонтерську діяльність. У перший рік повномасштабного вторгнення імпортер відвантажив десятки тонн продуктів для пенсіонерів, лікарень, військових та ТРО. Зараз компанія регулярно відправляє допомогу на фронт та забезпечує співробітників, які несуть військову службу, необхідним спорядженням.

Зупинятися на досягнутому FRUIT TIME, звісно, не збирається. У планах — відкриття філій у Львові та Одесі, вдосконалення організації складу, упаковки, виробництво власних товарів та інші розробки.

Сайт компанії: https://fruit-time.ua