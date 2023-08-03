Головна зустріч рітейлу країни RAU Expo – 2023 відбудеться 5-6 вересня

5-6 вересня в Києві відбудеться довгоочікувана подія – найбільша в Україні виставка для представників рітейлу та комерційної нерухомості країни RAU EXPO – 2023. Захід буде присвячено адаптації та розвитку галузі торгівлі, яка, попри війну та постійні втрати, продовжує роботу та відновлення. Організатор події – Асоціація рітейлерів України.

Цьогоріч на найбільшій виставці рітейлу та девелопменту країни RAU EXPO – 2023 зберуться не просто лідери індустрії, а переможці галузі, які в складні часи залишаються в країні, працюють, допомагають відновлювати економіку та підтримують ЗСУ. Ці компанії не тільки вистояли та адаптувались до найскладніших умов, але й продовжують розвиватися та підтримувати країну гуманітарною та військовою допомогою, податковими надходженнями та робочими місцями. На заході буде обговорюватись відновлення рітейлу та післявоєнні перспективи, партнерство між галуззю торгівлі та державою, важливість соціальної відповідальності бізнесу та багато іншого.

"Український рітейл вкотре продемонстрував свою унікальність та міць. Галузь поступово адаптувалась до надскладних умов воєнного часу, й після майже річного процесу відновлення, який ще досі триває, продовжила свій розвиток. Наразі сфера торгівлі відновилась майже до 100% за кількістю працюючих магазинів у порівнянні з довоєнним періодом, у той час коли на початку війни не працювала майже третина об’єктів, була зруйнована інфраструктура та порушена логістика. Попри війну, рітейлери відновлюють пошкоджені та відкривають нові магазини, працюють над оновленням форматів та покращують клієнтський досвід. Новий курс галузі – не тільки швидко адаптуватись, а й розвиватись під час війни. Тому головна тема RAU EXPO – 2023: "Адаптація та курс на розвиток", – пояснює СЕО Асоціації рітейлерів України Оксана Приходько.

Конференц-програма складатиметься з 12 тематичних сесій, в яких виступить близько 70 топ-спікерів – представників провідних українських компаній сфери рітейлу та девелопменту.

Серед перших спікерів RAU EXPO – 2023:

Дмитро Танько, в.о. директора з роздрібної торгівлі Епіцентр К; Дмитро Циганков, когнітивний директор Fozzy Group; Наталя Антоненко, СЕО Port City Group; В'ячеслав Сауц, директор з маркетингу Подорожник; Наталія Кравець, комерційний директор Dragon Capital Property Management; Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group; Анна Островська, власник мережі магазинів Мармеладний Кіт; Наталія Хомік, директор з маркетингу Територія мінімальних цін; Катерина Жураківська, директор з маркетингу БФК Gulliver; Василь Гриб, начальник відділу технічної підтримки продажів Фокстрот.

Детальніше про спікерів – https://expo.rau.ua/

Експо-зону виставки представлять близько 60 компаній, серед яких —

Dragon Capital, Budhouse Group, Bizerba, Synergy Construction, Diodika, Fondy, Cleaning Pro Group, Textilbox, Fly Kids, Viatec, CHM Software, Світлотек, Promodo та інші.





Детальніше про захід – https://expo.rau.ua/





Купити квиток:

https://expo.rau.ua/





Контактна особа з питань реєстрації:

Наталія Підвишенна / +38 050 313 74 53 / [email protected]





Контактні особи з питань реклами та партнерства:

Анна Купрієнко / +38 063 566 75 93 (viber, telegram) / [email protected]

Вікторія Федосенко / +38 097 005 74 17 / [email protected]





Додаткова інформація про організатора:

Асоціація рітейлерів України — профільне об’єднання гравців ринку роздрібної торгівлі та компаній, безпосередньо пов’язаних з рітейлом. До членів Асоціації входить більше 90 українських та міжнародних торговельних компаній, серед партнерів – більше 30 компаній-представників B2B-сфери та девелопменту.

Серед основних напрямків діяльності Асоціації рітейлерів України:

RAU Government Relations – захист інтересів рітейлу, взаємодія та співпраця з владою;

Інформаційний сайт RAU.UA – портал №1 про рітейл в Україні;

Професійні офлайн та онлайн-заходи для власників та топ-менеджерів компаній;

Аналітика ринку – дослідження динаміки та трендів ринку рітейлу;

YouTube-канал "За рамками рітейлу" – відеоогляд головних новин тижня в рітейлі та повноформатні інтерв’ю з власниками та топ-менеджерами компаній рітейлу та торговельної нерухомості.

Щорічно заходи Асоціації рітейлерів України відвідують близько 4000 представників сфер рітейлу, комерційної нерухомості, консалтингу, послуг для бізнесу, а також менеджмент інвестиційних фондів.