Голова АПАУ: Аптеки підтримують впровадження відкритих реєстрів цін на ліки

АПАУ виступає за прозорість цін на ліки через відкриті реєстри та декларування цін виробниками, підтримуючи доступність ліків для всіх.

Фото: Ігор Червоненко, голова АПАУ

Аптечна професійна асоціація України (АПАУ) зацікавлена у прозорості цін на ліки та виступає за створення системи відкритих реєстрів граничних оптово-відпускних цін на ліки і запровадження декларування цін виробниками. Про це наголосив голова АПАУ Ігор Червоненко в інтерв'ю Forbes.

"Аптека виступає кінцевою ланкою у ланцюгу ціноутворення. Ми, як ніхто інший, зацікавлені у прозорості цін. Адже саме аптечний заклад та фармацевт безпосередньо контактує з пацієнтом і приймає на себе соціальну напругу, яка здебільшого є несправедливою", — зазначив Червоненко.

За його словами, у структурі ціни на ліки близько 72% вартості формують виробники, до 10% — дистриб'ютори та орієнтовно 18% — аптеки. Члени АПАУ спільно з іншими учасниками ринку та Міністерством охорони здоров'я працюють над пропозиціями щодо зниження цін на життєво необхідні препарати.

Серед ініціатив — формування "споживчого кошика" з переліком життєво необхідних ліків за референтними цінами, які мають бути доступними в кожній аптеці. "Такий підхід дозволить споживачам дізнатись реальну ціну препарату та обрати оптимальний варіант", — пояснив голова АПАУ.

Водночас Червоненко наголосив, що при впровадженні змін важливо зберегти баланс інтересів усіх учасників ринку: "Неможливо локально змінити правила гри для однієї з ланок постачання лікарських засобів населенню і при цьому не зруйнувати роботу всього складного механізму".

Асоціація також активно розвиває державні соціальні ініціативи. Члени АПАУ приєдналися до програми "Доступні ліки" та ініціатив "Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка". Крім того, запущено мережу мобільних аптечних пунктів, які обслуговують майже 300 населених пунктів у прифронтових та віддалених районах.

"Доступність ліків для кожного українця – наш головний принцип. В умовах війни ця роль стала ще більш значущою", — підкреслив Червоненко.