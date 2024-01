Граве Україна отримала звання "BUSINESS OF THE YEAR 2023" від Ukrainian Business Award

ПрАТ "Страхова компанія "Граве Україна" приєдналась до елітного списку переможців Ukrainian Business Award у категорії BUSINESS OF THE YEAR 2023.

ПрАТ "Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА" входить до складу австрійського фінансового концерну GRAWE. Бувши частиною концерну GRAWE, ми з гордістю впроваджуємо австрійські страхові традиції в Україні, дотримуючись принципів ведення бізнесу нашого засновника, з кожним роком закріплюючи свої позиції на вітчизняному ринку страхування.

ПрАТ "Страхова компанія "Граве Україна" приєдналась до елітного списку переможців Ukrainian Business Award у категорії BUSINESS OF THE YEAR 2023. Ця нагорода стала результатом високого професіоналізму співробітників компанії та бездоганному виконанню зобов’язань компанії перед клієнтами, які допомогли Страховій компанії "Граве Україна" отримати визнання і довіру як серед партнерів, так і клієнтів компанії.

Страхова компанія "Граве Україна" була визнана переможцем завдяки консервативній та зваженій політиці ведення бізнесу, своїй фінансовій стабільності та надійності, що підтверджені Національним банком України, який здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. "Граве Україна" володіє 10-а ліцензіями на здійснення добровільних та 7-а ліцензіями на здійснення обов’язкових видів страхування. Пропонує своїм клієнтам програми медичного страхування, автострахування, страхування майна, вантажів, подорожуючих за кордон та відповідальності. Ця нагорода є підтвердженням високого рівня професіоналізму та здатності Страхової компанії "Граве Україна" до досягнення вражаючих результатів.

Ukrainian Business Award – це престижна нагорода, яка відзначає внесок найкращих компаній в розвиток українського бізнесу. Участь у цьому конкурсі дозволяє не тільки отримати офіційне визнання, а й привернути увагу до своєї діяльності та підвищити репутацію компанії на страховому ринку України.

"Визнання "Страхової компанії "Граве Україна" переможцем премії UBA "Business of the year 2023" є важливою подією для наших клієнтів та колективу компанії, особливо в ці важкі часи. "Business of the year 2023" є черговим підтвердженням нашої відданості Україні та цінностям, які GRAWE Group сповідує в Європі і з якими прийшла на український ринок" – коментує отримання нагороди Юрій Ходаківський, член правління Страхової компанії "Граве Україна".