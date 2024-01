ГРАВЕ УКРАИНА получила звание BUSINESS OF THE YEAR 2023 от Ukrainian Business Award

ЧАО "Страховая компания "ГРАВЕ УКРАИНА" присоединилась к элитному списку победителей Ukrainian Business Award в категории BUSINESS OF THE YEAR 2023.

ЧАО "Страховая компания "ГРАВЕ УКРАИНА" входит в состав австрийского финансового концерна GRAWE. Будучи частью концерна GRAWE, мы с гордостью внедряем австрийские страховые традиции в Украине, соблюдая принципы ведения бизнеса нашего учредителя, с каждым годом закрепляя свои позиции на отечественном рынке страхования.

ЧАО "Страховая компания "ГРАВЕ УКРАИНА" присоединилась к элитному списку победителей Ukrainian Business Award в категории BUSINESS OF THE YEAR 2023. Эта награда стала результатом высокого профессионализма сотрудников компании и безупречному выполнению обязательств компании перед клиентами, которые помогли получить признание и доверие как среди партнеров, так и клиентов компании.

Страховая компания "ГРАВЕ УКРАИНА" была признана победителем благодаря консервативной и взвешенной политике ведения бизнеса, своей финансовой стабильности и надежности, подтвержденных Национальным банком Украины, осуществляющим государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины. "ГРАВЕ УКРАИНА" владеет 10 лицензиями на осуществление добровольных и 7 лицензиями на осуществление обязательных видов страхования. Предлагает своим клиентам программы медицинского страхования, автострахования, страхования имущества, грузов, путешествующих за границу и ответственности. Эта награда является подтверждением высокого уровня профессионализма и способности Страховой компании "ГРАВЕ УКРАИНА" к достижению впечатляющих результатов.

Ukrainian Business Award – это престижная награда, отмечающая вклад лучших компаний в развитие украинского бизнеса. Участие в этом конкурсе позволяет получить не только официальное признание, но и привлечь внимание к своей деятельности и повысить репутацию компании на страховом рынке Украины.

"Признание Страховой компании "ГРАВЕ УКРАИНА" победителем премии UBA "Business of the year 2023" является важным событием для наших клиентов и коллектива компании, особенно в эти трудные времена. "Business of the year 2023" является очередным подтверждением нашей преданности Украине и ценностям, которые GRAWE Group исповедует в Европе и с которыми пришла на украинский рынок" – комментирует получение награды Юрий Ходаковский, член правления Страховой компании "ГРАВЕ УКРАИНА".