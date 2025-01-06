Інтернет-магазин LBL: ваш надійний постачальник пластику для 3D-друку

3D друк відкриває нові можливості для створення об'єктів з різних матеріалів. Дізнайтеся більше про технології разом з LBL.

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3D принтери сьогодні все ширше застосовуються у різних сферах діяльності людини, дозволяючи створювати об’єкти, різноманітні за своїм призначенням – від макетів та медичних протезів до сувенірів та іграшок. Розуміння особливостей різних видів пластику для 3D друку, представлених в інтернет-магазині LBL, дозволить швидко та якісно реалізувати будь-які ваші задуми.

Основні види пластика

Філамент для 3Д друку виготовляють з різної сировини, що зумовлює відмінність його характеристик. Розглянемо декілька найбільш популярних видів пластику:

PLA – полімолочна кислота, високо затребуваний матеріал, що підходить для використання в домашніх умовах. В інтернет-магазині LBL ви завжди можете купити PLA пластик за оптимальною ціною. Матеріал не потребує сильного розігріву (можна обійтись без нагрівального столу), є цілком безпечним та біорозкладним. Температура друку – від 180 до 230°C, температура столу – в інтервалі 20 -60°C. PLA не розчиняється в воді та не дає усадки.

ABS (акрилонитрил-бутадієн-стирол) – один з базових матеріалів, дещо складніший у використанні, проте має покращені характеристики. Вироби з пластику ABS відзначаються високою міцністю. Вироби з ABS друкують на платформі з підігрівом, окрім того, в приміщенні не має бути протягів. Температура друку – від 210 до 250°C, температура столу – в інтервалі 80 – 110°C. Матеріал розчиняється в ефірах, кетоні, ацетоні і не підходить для створення посуду та іншої тари для продуктів.

PETG (поліетиленфталат) – модифікація найпопулярнішого пластику у світі. Це еластичний, довговічний матеріал, що є більш зручним у застосуванні, ніж ABS. Проте, варто пам’ятати, що вироби з нього гігроскопічні, легко поглинають вологу з повітря. Температура друку – від 220 до 250°C, температура столу – в інтервалі 50 – 70°C. Вироби практично не деформуються в процесі охолодження.

TPU (термопластичний поліуретан). Має високу жорсткість, зберігає еластичність при охолодженні. Основні переваги матеріалу – стійкість до стирання, стійкість до олій та жирів. Температура друку – від 200 до 235°C.

Де купити пластик для 3D-друку

В інтернет-магазині LBL ви завжди можете придбати кращі види пластику для 3D-друку від перевірених постачальників, за оптимальними цінами. Обираючи матеріал з потрібними властивостями, ви зможете втілити ваші творчі ідеї та реалізувати найбільш цікаві проєкти.