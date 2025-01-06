Интернет-магазин LBL: ваш надежный поставщик пластика для 3D-печати

3D печать открывает новые возможности для создания объектов из разных материалов. Узнайте больше о технологиях вместе с LBL.

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3D принтеры сегодня все шире применяются в различных областях деятельности человека, позволяя создавать объекты, разнообразные по своему назначению – от макетов и медицинских протезов до сувениров и игрушек. Понимание особенностей различных видов пластика для 3D печати, представленных в интернет-магазине LBL, позволит быстро и качественно реализовать любые ваши замыслы..

Основные виды пластика

Филамент для 3Д печати изготавливают из разного сырья, что приводит к различию его характеристик. Рассмотрим несколько наиболее популярных видов пластика:

PLA – полимолочная кислота, высоко востребованный материал, подходящий для использования в домашних условиях. В интернет-магазине LBL вы всегда можете купить пластик для 3D-принтера по оптимальной цене. Материал не требует сильного разогрева (можно обойтись без нагревательного стола), является безопасным и биоразлагаемым. Температура печати – от 180 до 230°C, температура стола – в интервале 20-60°C. PLA не растворяется в воде и не дает усадки.

ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) – один из базовых материалов, несколько сложнее в использовании, однако имеет улучшенные характеристики. Изделия из пластика ABS отличаются высокой прочностью. Изделия из ABS печатают на платформе с подогревом, кроме того, в помещении не должно быть сквозняков. Температура печати – от 210 до 250°C, температура стола – в интервале 80 – 110°C. Материал растворяется в эфирах, кетонах, ацетонах и не подходит для создания посуды и другой тары для продуктов.

ПЕТГ (полиэтиленфталат) – модификация самого популярного пластика в мире. Это эластичный, долговечный материал, более удобен в применении, чем ABS. Однако, следует помнить, что изделия из него гигроскопичны, легко поглощают влагу из воздуха. Температура печати – от 220 до 250°C, температура стола – в интервале 50-70°C. Изделия практически не деформируются в процессе охлаждения.

TPU (термопластичный полиуретан). Обладает высокой жесткостью, сохраняет эластичность при охлаждении. Основные преимущества материала – стойкость к истиранию, стойкость к маслам и жирам. Температура печати – от 200 до 235°C.

Где купить пластик для 3D-печати

В интернет-магазине LBL вы всегда можете приобрести лучшие виды пластика для 3D-печати от проверенных поставщиков по оптимальным ценам. Выбирая материал с подходящими качествами, вы сможете воплотить ваши творческие идеи и воплотить более увлекательные проекты.