Інвестиції в розбудову українського бізнесу у 2024 році

Розвиток власного виробництва в Україні під час війни є надважливим для економіки, створення робочих місць, сплати податків. Саме зараз час створювати інновації, оптимізувати бізнес й виходити на нові ринки, і не боятися робити це в кризу. Для України це можливість перейти з сировинної економіки до виробничої: раніше наш експорт складався з зерна, металів і т.д. й ми не створювали продукцію з доданою вартістю. А зараз чи не найкраща можливість це змінити та вийти на нові зовнішні та внутрішні ринки з власним виробництвом.

Для цього важливо створювати умови, щоб український виробничий та товарний бізнес, могли масштабуватися, бачити перспективи та планувати свій розвиток. Однією з таких можливостей є використання складів А-класу, які відповідають потребам сучасної логістики та вимогам зберігання складного і чутливого електронного обладнання, харчових продуктів, лікарських препаратів.

В Україні такі склади пропонує в користування логістичний центр Port Lviv 2.0 від Alterra Group. Сучасні технології будівництва, продумана інфраструктура та вдале розташування роблять об’єкт цікавим для інвесторів й вже чимало українських бізнесів інвестували у розбудову власного бізнесу.

Наприклад, Михайло Сергійчук, директор компанії IТС з товарів для виробництва меблів, описує чому важливо інвестувати в масштабування саме зараз. "Для нас інвестиція в нові складські площі була важливою також з точки зору надання кращого сервісу наших клієнтам та розширення сфери послуг. Те, як зараз виглядають наші склади – рівень міжнародного бізнесу. Це відмічали наші іноземні партнери, які приїжджали до нас у Львів. Вони були приємно здивовані, що навіть під час війни в Україні є такі бізнеси як ми, та логістичні центри як Port, які надають високий рівень сервісу. Так і має бути, щоб бізнеси могли думати про масштабування з надійними партнерами навіть в кризу".

В складах А-класу враховані всі деталі: технічні параметри приміщень, розвиненість інфраструктури, інженерні комунікації. Проєкти Port та Port 2.0 демонструють, як насправді має виглядати сучасний виробничо-логістичний комплекс. Наразі ведеться активне будівництво Port 2.0 — це додаткові 28 000 м² складських та торгових приміщень, які зведені за найсучаснішими вимогами.

Тарас Фітьо, співвласник компанії TOM, з виробництва натуральної арахісової пасти, також додає про досвід використання складів: "На наш вибір вплинули не лише сучасні підходи в спорудженні та відповідність суворим нормам, що висуваються до харчової промисловості, а й репутація компанії. За 4 місяці після початку війни вони відновили будівництво. Це вселяло впевненість, демонструвало вміння управляти коштами, ресурсами, людьми. Ми дослідили ринок і зрозуміли, що компанія має позитивні кейси, високий рейтинг, гарну репутацію, тож і придбали виробничі площі. Не дешево, але зараз за пів року досвід показує, що ми не прогадали".

Львівський логістичний центр виглядає як справжнє містечко з комплексною інфраструктурою. Тут розташовані не лише складські та виробничі комплекси, а й офіси, бізнес-центри, шоуруми, супермаркет, аптека, кафе, банк. Поблизу будівель передбачена велика кількість паркомісць для вантажного та легкового транспорту. На території комплексу також розташована зелена зона для відпочинку з озером. За порядком слідкує зовнішня та внутрішня охорона, обладнані відеонагляд та сигналізація.

"Склади класу А дають можливість покращувати об'єми зберігання в одному приміщенні через облаштування різних стелажних систем та мезонінних конструкцій. Ми будуємо об’єкти з нуля, враховуємо всі технічні вимоги власника або орендаря. Шукаємо зручну локацію, допомагаємо з документацією, розробляємо концепцію, будуємо та вводимо об’єкти в експлуатацію" — дає характеристику сучасним спорудам Геннадій Гриненко з компанії Alterra Group.

Інвестиції в розбудову власного виробництва або товарного бізнесу в новому році – важливий вектор для розвитку економіки країни й можливість виходу на міжнародні ринки, щоб показати світу якість сервісу та продукції від українських компаній.