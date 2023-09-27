Історія сучасної школи англійської мови Cambridge Club в Україні

Маєте хист до розгадування таємниць і мрієте стати відомим детективом, як Шерлок? Чи любите писати про життя і хочете вести власну колонку в крутому журналі, як Керрі Бредшоу? Чи, можливо, ви вправний лікар, як доктор Хаус, і прагнете досягнути успіху за кордоном?

Якщо ви думаєте, в них спільне лише те, що вони персонажі відомих серіалів, то помиляєтесь, адже їх об’єднує бездоганне знання англійської та вміння застосовувати її у будь-якій сфері. Саме давати своїм студентам такі знання ставила собі за мету Надія Приступа, коли відкривала школу Cambridge Club у Солом’янському районі Києва. 7 грудня 2015 школа відчинила двері у світ англійської, а вже 2016 випустила своїх перших студентів та видала перші міжнародні сертифікати. З того часу, станом на 2023 рік, школа англійської мови переворилася в серйозний мовний центр, але про все по порядку.

Переваги Cambridge Club

Щоб вдало зарекомендувати себе на ринку та знайти своїх клієнтів, новий бізнес повинен вирізнятись серед конкурентів. Школа Cambridge Club:

набирає нечисленні групи (до 8 чоловік);

підбирає професійних викладачів, які йдуть в ногу з часом і постійно вдосконалюють свої навички;

видає міжнародний сертифікат після закінчення рівня.

Навчання у міні групах проходить комфортніше та ефективніше, адже викладач встигає приділити увагу кожному учню, помітити слабкі місця та підтягнути їх, а студенти вчаться на помилках своїх колег і долають бар’єр, що заважає спілкуватись з людьми іноземною, бо страх перед невеличкою аудиторією подолати легше, ніж перед великою. Мixed ability groups, тобто групи з різними знаннями, – один з найбільших викликів під час групових занять, але викладачі Cambridge Club знають, як заповнити прогалини у знаннях для кожного окремого учня, не змушуючи при цьому групу відставати чи чекати.

Викладачі – сильне місце Cambridge Club, адже школа не боїться давати дорогу молодим талантам, а головний критерій при прийнятті на роботу – бажання працювати та розвиватися. Дітям і підліткам легше адаптуватись до молодих викладачів, адже вони завжди знаходять цікаві теми, слідкують за трендами в соцмережах та підбирають завдання так, щоб зацікавити і спонукати до їх виконання. Також викладачі використовують інноваційні (інтегроване навчання, ситуативне моделювання, дискусії тощо) та інформаційні технології (мультимедіа, системи гіпермедіа, електронні підручники тощо).

Найголовніша риса будь-якого викладача – бажання працювати та розвиватися. Наша компанія постійно мотивує своїх викладачів розвиватись та навчатись, ми повністю фінансуємо їхнє навчання, кожен рік усі педагоги проходять по кілька тренінгів чи курсів професійного розвитку, – Надія Приступа

Особливість Cambridge Club, що суттєво виділяє її серед конкурентів, – міжнародні сертифікати Cambridge English B2 First, які школа видає після проходження іспитів, що підтверджують рівень знання мови. Це безстроковий документ, що засвідчує рівень володіння мовою, поки студент не складе на рівень (чи кілька рівнів) вище. Він може знадобитись вам при вступі до вишу (особливо, за кордоном), при працевлаштуванні, безпосередньо на роботі, для переїзду в іншу країну та в інших ситуаціях.

Послуги Cambridge Club

Школа пропонує різні зручні формати для вивчення англійської людям від 6 до 99 років. Навчання в Cambridge Club академічне із залученням інноваційних технологій, тому не буде хаотичного стрибання з теми на тему, але і сухого зубріння слів і правил теж. Засновниця школи описує навчання так: "Граматичні терміни у навчанні англійській мові ми не так часто вживаємо, комунікативна методика передбачає метод навчання без перекладу і без зубріння правил граматики, а саме розуміння вживання тих чи інших граматичних конструкцій у мовленні. Зазвичай, коли вводиться нова граматична конструкція, викладач спочатку надає безліч прикладів та навідних питань, щоб студенти самі здогадалися, де і в яких випадках вона вживається. Саме правило утворення подається вже після цього і не є основним джерелом".

Cambridge Club надає можливість займатись як індивідуально з викладачем, так і в невеликих групах до 8 чоловік. Групові офлайн- та онлайн-курси англійської поділяються за віковими категоріями: дитячі (6-12), підліткові (13-17), дорослі (від 18 років). Після завершення кожного рівня студент має змогу скласти іспит та отримати сертифікат. Також викладачі проводять курси бізнес-англійської онлайн та офлайн, щоб допомогти підприємствам підтягнути професійне мовлення в певній галузі та залучити нових клієнтів.

А для дітей, підлітків і дорослих, які люблять проводити літо з користю, школа пропонує літні інтенсиви English Skills Booster. Це чудова можливість отримати значний обсяг знань, підтягнути свої розмовні навички та розширити словниковий запас за короткий термін.

У 2019 році на базі Cambridge Club відкрився Training Centre для вчителів. Це проєкт, що дає можливість педагогам пройти курси підвищення кваліфікації, схвалені МОН, та покращити свої знання і навички англійської, підготуватись до складання тесту та вивчити нові техніки викладання мови дітям.

Виклики сучасності та плани на майбутнє

У 2020 році життя змінилось кардинально, бізнеси або були змушені пристосовуватись до нових умов, або закривались. Надія Приступа не з тих, хто здається на півдорозі, тож спершу студенти займались онлайн, а викладачі не лише шукали нові методи подачі матеріалу, але й слова мотивації для продовження вивчення англійської у непрості часи. Коли карантинні норми дозволяли, за бажанням учнів у Cambridge Club почались офлайн-заняття з дотриманням усіх вимог (масковий режим, відстань між людьми, антисептичні засоби, частіші вологі прибирання приміщення тощо). З початком війни, з 24 лютого 2022, вимоги до безпеки під час уроків ще більше ускладнились. Тепер коли починається повітряна тривога, заняття, які ще не почались переводяться в онлайн-режим, а всі, хто в цей момент у школі, спускаються в укриття поряд.

Ми не боїмося труднощів, навпаки, будь-який виклик – це адреналін, мені як засновнику завжди цікаво долати перешкоди, конкурувати та перемагати. Незважаючи на війну, ми продовжуємо розвиватися, працювати, допомагати нашій армії та мріяти про нові горизонти, – Надія Приступа.

Школа англійської мови Cambridge Club не зупиняється на досягнутому, постійно розвивається і рухається вперед. У найближчих планах відкриття нової локації у Києві, написання нових тренінгів для вчителів і створення нових продуктів і пропозицій для студентів. Якщо ви хочете серйозно взятись за вивчення англійської з кваліфікованими викладачами, що постійно вдосконалюють та актуалізують свої знання, із застосуванням інноваційних технологій і новітніх методик – школа Cambridge Club завжди підбере курси, що задовольнятимуть усі ваші потреби.

В 2023 році всі, станом на вересень, всі заплановані навчальні групи знайшли своїх учнів, і освітній процес відбувається в повній мірі. Враховуючи попит на якісні послуги з вивчення англійської, Cambridge Club формує додаткові групи. Тож вперед до нових горизонтів з курсами англійської від Cambridge Club! Набір в різні вікові групи як на офлайн навчання в школі, так і на онлайн, продовжується. Дізанйтесь більше та давайте вчитися.

Докладно про вікові групи, курси та варіанти програм ви можете дізнатись на сайті школи англійської мови Cambridge Club за посиланням www.cambridge-club.kyiv.ua