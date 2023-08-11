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11.08.2023, 11:00

Як потрапити на урок з англійської мови за акційною ціною?

Як потрапити на урок з англійської мови за акційною ціною? - Фото

Онлайн-школа Speak Up пропонує вигідні умови навчання

Знання англійської — одна з ключових вимог для працевлаштування в міжнародній компанії. Проте воно не буде зайвим і для українського бізнесу, який дедалі більше орієнтується на світовий ринок. Онлайн-школа Speak Up пропонує вигідні умови навчання. Звернувшись до неї, ви можете отримати пробний урок з англійської мови чи знижку за умови передплати групових занять. Розповідаємо докладніше про ці вигідні пропозиції. 

Пробний урок

Перше заняття — це знайомство учнів з викладачем і навпаки. Зазвичай воно присвячується організаційним питанням. Саме тому в онлайн-школі Speak Up такий урок буде безкоштовним для нових студентів. Записавшись на нього, ви отримуєте:

  • всебічне тестування, яке дає можливість оцінити поточний рівень розмовної та письмової англійської;
  • рекомендації з вибору програми навчання — рівень курсів та акцент на слабких місцях;
  • перше практичне заняття, яке дає уявлення про взаємодію з викладачем;
  • презентацію навчальної програми.

Останньому пункту варто приділити більше уваги. Школа Speak Up використовує інноваційні методики, які передбачають вивчення англійської мови в комфортному темпі. Тут немає таких застарілих елементів, як домашні завдання та підручники. Сучасне навчання передбачає діалог з викладачем і використання практичних прикладів з реального життя. Окрім того, студенти можуть самостійно обирати зручний для себе графік, зокрема призначати заняття на вихідні дні. 

Знижка за умови передплати

Ще одна цікава й вигідна акція від школи https://speak-up.com.ua — знижка в розмірі 50% у разі купівлі абонемента. Оплачуючи 40 занять наперед, ви отримуєте ще 40 уроків всього за 1 гривню! Це дуже зручно для тих, хто збирається вивчати англійську серйозно та націлений на конкретний результат. Майбутні студенти можуть також скористатися розстрочкою на оплату послуг, яка робить навчання доступним кожному.  

В онлайн-школі викладають фахівці з досвідом роботи понад 7 років і носії англійської мови, які спілкуються нею з дитинства. Завдяки цьому ви можете отримати необхідні знання у стислі терміни, щоб досягти своєї мети без перешкод. Студентам також доступні спеціалізовані програми підготовки до екзаменів TOEFL та IELTS. Вони дають можливість отримати сертифікати, які відкривають шлях до працевлаштування в міжнародних компаніях або до навчання у престижних університетах за кордоном. 

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Теги: англійська мова, Speak Up
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