Як правильно поєднувати десерти з алкоголем

Рідко хто поєднує солодощі із шампанським, вином. Але виявляється, що тістечка, муси можуть бути чудовою парою навіть із коньяком, бренді та пивом.

Головні правила поєднання

Напій, що подається до десерту, має бути трохи солодшим. За надто великої різниці в солодкості на користь коктейлю, вина ви не відчуєте смак торта. Якщо ж навпаки, то загубиться смак ігристого. У ньому може з'явитися неприємна гіркота.

Вдалими можуть бути поєднання, що грають на контрасті (ламбруско з тістечком із темного шоколаду, мадера із солоною карамеллю). Але більш популярними є поєднання, де аромат, смак десертів і напоїв перегукуються. Так ідеальну пару випічці з горіхами складе виражено горіховий херес. Торт із шоколадом можна замовити до портвейну, у смаку й ароматі якого є шоколадні нотки.

Темні десерти вирізняються більш яскравим, насиченим смаком. Це ж можна сказати і про вино. До шоколадних, вишневих тортів варто замовляти червоні вина, портвейн. До світлих бісквітів, молочних мусів, крем-брюле – шампанське, білі вина.

Мадера

Кріплене португальське вино виробляється сухим і солодким. Його бурштиновий колір і смак із карамельно-горіховими нотками добре поєднуються із солодощами з такими ж інгредієнтами. Вони відмінно відтіняють шоколадні торти без борошна, морозиво, випічку із сухофруктами.

Портвейн

До того, як світлий напій розливається в пляшки, він витримується в бочках. У його смаку присутні нотки горіхів із сухофруктами. Такий варіант можна замовити до десертів із шоколадом, корицею, ваніллю, інжиром. У портвейну з рубіновим кольором смак більш ягідний. До нього підійдуть пироги з полуницею, малиною, вишнею.

Херес

До хрустких солодощів, створених із використанням карамелі та горіхів, вибирайте херес. Він може бути, як сухим, так і горіховим. Якщо віддаєте перевагу солодкому варіанту напою, візьміть до нього шоколад із гірким смаком.

Ігристі вина

Напої з бульбашками освіжають. Жирний вершковий крем із ними здається легшим. Сухий Brut – приємне доповнення до вершкового, фруктового десерту. Насичене глибоке ігристе ламбруско – хороший варіант до шоколадних солодощів.

Міцні напої

Ті, хто віддає перевагу міцному алкоголю, також можуть підібрати до нього смачну пару. Бренді, віскі, коньяк, ром – варіант для дуже солодких десертів. До випічки, мусів, яблучного желе, карамелі в маркеті алкогольних штук Маудау можна замовити кальвадос.

Пиво

Поєднання десертів із пивом багато хто вважає найдивовижнішим. Проте є гурмани, які люблять темний напій із гірким шоколадом. Його можна доповнити також морозивом, шоколадним мусом.

Бельгійське пиво із солодкуватим присмаком пасує до апельсинів і карамелі. З ягодами, тропічними фруктами, ванільним кремом вдало поєднується фруктове пиво ламбік.

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