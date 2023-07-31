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31.07.2023, 11:10

Как правильно сочетать десерты с алкоголем

Цей матеріал також доступний українською
Как правильно сочетать десерты с алкоголем - Фото

Заказывая в кафе десерт мы, как правило, выбираем к нему безалкогольные напитки

Редко кто сочетает сладости с шампанским, вином. Но оказывается, что пирожные, муссы могут быть отличной парой даже с коньяком, бренди и пивом.

Главные правила сочетания

Напиток, подаваемый к десерту, должен быть немного слаще. При слишком большой разнице в сладости в пользу коктейля, вина вы не почувствуете вкус торта. Если же наоборот, то потеряется вкус игристого. В нем может появиться неприятная горечь.

Удачными могут быть сочетания, играющие на контрасте (ламбруско с пирожным из темного шоколада, мадера с соленой карамелью). Но более популярными являются сочетания, где аромат, вкус десертов и напитков перекликаются. Так идеальную пару выпечке с орехами составит выраженно ореховый херес. Торт с шоколадом можно заказать к портвейну, во вкусе и аромате которого есть шоколадные нотки.

Темные десерты отличаются более ярким, насыщенным вкусом. Это же можно сказать и о вине. К шоколадным, вишневым тортам стоит заказывать красные вина, портвейн. К светлым бисквитам, молочным муссам, крем-брюле — шампанское, белые вина.

Мадера

Крепленое португальское вино производится сухим и сладким. Его янтарный цвет и вкус с карамельно-ореховыми нотками хорошо сочетаются со сладостями с такими же ингредиентами. Они отлично оттеняют шоколадные торты без муки, мороженое, выпечку с сухофруктами.

Портвейн

До того, как светлый напиток разливается по бутылкам, он выдерживается в бочках. В его вкусе присутствуют нотки орехов с сухофруктами. Такой вариант можно заказать к десертам с шоколадом, корицей, ванилью, инжиром. У портвейна с рубиновым цветом вкус более ягодный. К нему подойдут пироги с клубникой, малиной, вишней.

Херес

К хрустящим сладостям, созданным с использованием карамели и орехов, выбирайте херес. Он может быть, как сухим, так и ореховым. Если предпочитаете сладкий вариант напитка, возьмите к нему шоколад с горьким вкусом.

Игристые вина

Напитки с пузырьками действуют освежающе. Жирный сливочный крем с ними кажется более легким. Сухой Brut — приятное дополнение к сливочному, фруктовому десерту. Насыщенное глубокое игристое ламбруско – хороший вариант к шоколадным сладостям.

Крепкие напитки

Те, кто предпочитает крепкий алкоголь, также могут подобрать к нему вкусную пару. Бренди, виски, коньяк, ром – вариант для очень сладких десертов. К выпечке, муссам, яблочному желе, карамели в маркете алкогольных штук Маудау можно заказать кальвадос.

Пиво

Сочетание десертов с пивом многие считают наиболее удивительным. Тем не менее есть гурманы, которые любят темный напиток с горьким шоколадом. Его можно дополнить также мороженым, шоколадным муссом. 

Бельгийское пиво со сладковатым привкусом подходит к апельсинам и карамели. С ягодами, тропическими фруктами, ванильным кремом удачно сочетается фруктовое пиво ламбик.

MAUDAU – онлайн-маркет повседневных штук с ассортиментом более 80 000 товаров. Здесь можно заказать все, что нужно: товары для красоты, дома, детские, зоотовары, а также алкоголь и продукты питания. Наша цель – превратить рутинные покупки в быстрый и комфортный процесс. Поэтому мы побеспокоились, что вы не беспокоились.

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Теги: алкоголь, десерты
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