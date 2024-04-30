Компанія ТОВ "Синтез" отримала нагороду Ukrainian Business Award 2023 у сфері транспортних послуг

Вже понад 22 роки компанія забезпечує не лише швидкі та ефективні перевезення, але й відмінний рівень обслуговування.

Престижна нагорода Ukrainian Business Award – це відзнака компанії ТОВ "Синтез" за внесок у розвиток українського бізнесу, за краще партнерство у сфері логістики та транспортних перевезень і високу соціальну відповідальність.

ТОВ "Синтез" – член Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Вже понад 22 роки компанія забезпечує не лише швидкі та ефективні перевезення, але й відмінний рівень обслуговування. Компанія надає гарантії на всі види послуг і має зразкову репутацію логістичного партнера в Україні та Європі.

Завдяки високому рівню співпраці з клієнтом, яка чітко відображає гарантії якості та надійності кожного етапу, компанія здобула довіру понад 120 провідних міжнародних та українських державних і приватних компаній. Нині це не просто стійкі партнерські зв'язки з постійними замовниками, а насамперед - їх повна довіра. Саме тому, ТОВ "Синтез" є офіційним перевізником продуктів "Укрнафти".

В чому ж рецепт беззаперечного успіху ТОВ "Синтез"? "Не існує такої транспортно-логістичної задачі, яку наші фахівці не змогли б вирішити" – цим гаслом керується засновник і колектив компанії. "Синтез" дотримується міжнародних стандартів безпеки, має досвідчених водіїв та професійний логістичний підхід. А оснащеність автомобілів системою GPS моніторингу дає можливість здійснювати безпечні та високоефективні перевезення будь-яких типів вантажів з широкою географією. ТОВ "Синтез" працює, як з небезпечними, так і швидкопсувними, а також з негабаритними, збірними, загальними та іншими видами вантажів.

Історія компанії ТОВ "Синтез" - це яскравий приклад родинної справи, яка розпочала свій шлях в сфері транспортних послуг з мінімальним автопарком та одним основним напрямком – перевезення нафтопродуктів територією України. Зробивши ставку саме на якість та надійність сервісу, компанія заслужено отримала численних постійних клієнтів та надійних партнерів, а також значно розширилася.

У 2022 році компанія ТОВ "Синтез" пережила важкі часи. Через окупацію було втрачено майже весь автопарк. Проте, завдяки наполегливості та відданості команди вона змогла повністю відновити свої потужності. Компанія продовжує ефективно працювати на благо економіки держави та зберігає робочі місця, а також займається волонтерством. З 24 лютого 2022 року ті вантажівки, які не потрапили під окупацію, доставляли гуманітарну допомогу до районів і громад Київщини. Сьогодні ТОВ "Синтез" продовжує забезпечувати перевезення стратегічно важливих гуманітарних вантажів та активно допомагає закривати запити, які отримує від українських захисників.

Як зазначає засновник компанії Ярослав Москаленко, нагорода Ukrainian Business Award стала можливою завдяки синергії всього колективу компанії "Синтез", який попри всі складні випробування працює з максимальною віддачею.

"Ми повинні бути ефективними кожен у своїй сфері, бо зараз у кожного свій фронт. Ви не повірите, але я знаю, як українці творять економічні дива. Відновлення "Синтезу" стало спільною справою всіх його співробітників – менеджерів, слюсарів, водіїв. Якби ви бачили з яким завзяттям вони вкладалися у відбудову компанії! Сьогодні бізнес – фронт не менш важливий, ніж передова. Економіка країни має працювати. А логістика зараз – це дорога до Перемоги. І ми повинні тиснути на газ максимально. Нагорода Ukrainian Business Award стане для нас ще більшим стимулом для розвитку, розширення географії співпраці та підкорення нових ринків. Обираючи нас, клієнти завжди будуть забезпечені надійними та ефективними послугами, які відповідатимуть їхнім потребам і очікуванням", – говорить засновник логістичної компанії ТОВ "Синтез" Ярослав Москаленко.