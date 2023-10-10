Компанія "Фіта-Трейд" розпочала виробляти продукцію на основі фруктози та стевії

"Розроблено дві лінійки – одна на фруктозі, яка може підійти людям з цукровим діабетом та людям, які слідкують за рівнем інсуліну у крові та своєю вагою. Друга лінійка – це джеми, де компанія використовує стевію та низькоколорійний цукор – еретритол. Ці продукти орієнтовані на людей, які обирають здорове харчування та намагаються максимально виключити цукор із свого раціону", – коментує директор "Фіта-Трейд" Олександр Братішкін.

За словами керівника, сьогодні компанія "Фіта-Трейд" виробляє 32 види джемів та варення, в 8 видах із яких використано природні цукорозамінники.

"Сьогодні люди хочуть слідкувати за своїм здоров’ям, своїми харчовими звичками, тому ми переналаштовуємо лінійку, запускаємо нові продукти, що відповідатимуть сьогоднішньому попиту серед наших споживачів. Наші новинки можна знайти у мережі супермаркетів Varus, на майданчиках Маркетплейс Розетка, Prom, Епіцентр. Також наразі ми підписуємо контракт на експорт нашої продукції без вмісту цукру з Великою Британією", – резюмує Олександр Братішкін.





Нагадаємо, HD-group — національна група компаній, до складу якої входять підприємства з зернопереробки; заводи з виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів; завод з виробництва джемів, варення; бакалеї; компанія з організації логістичних послуг та компанія з організації закупівель.